Sestre Kardashian nisu najljubaznija bića na Zemlji, potužilo se njihovo osoblje koje im vodi kućanstvo, odgaja djecu, oblači ih i organizira sve kako bi one zasjale na spektakularnim događajima.

U nedavnoj epizodi reality serije "Kardashians", Kim je napala na sestru Kourtney jer je psovala svoju dadilju. Svađa je izbila nakon što je Kim optužila Kourtney da je rasplakala svoju dadilju tijekom obiteljskog odmora. Kourtney je uzvratila tvrdnjama da je dadilja lagala djeci, a zanimljivo je i to da je ova epizoda emitirana nakon što je The Sun ekskluzivno otkrio da bivše osoblje Kanyeja i Kim razmatraju poduzimanje pravnih postupaka protiv sada razvedenog para.

Osoblje nema radno vrijeme

Biti asistent Kardashianki znači biti dostupan cijelo vrijeme, požalila se Victoria Villarroel koja je ušla u svijet poznatih sestara tako što je radila za Kylie Jenner (24), nakon što je prethodno stažirala za njezinu mamu Kris Jenner (66) 2012. godine. "Da biste bili osobni asistent, morate biti dostupni od 0 do 24 sata. Znala me nazvati u 2 ujutro i ja sam se javljala. Nije bilo radnog vremena, trebala sam biti dostupna uvijek kad god bi me nazvala", rekla je bivša asistentica Kylie Jenner, piše The Sun.

Poseban način slaganje odjeće

Kim Kardashian pazi na sve sitnice pa tako i na to kako će njezina odjeća biti složena. Njezino osoblje ide na poseban tečaj na kojem uče kako se mora odlagati odjeća koju je prethodno nosila, ovo očito nije neslana šala ove vlasnice modnog carstva. Naime, ako bi pronašla i najmanji odjevni komadić da nije složen kako je ona to zamislila, osoba koja bi slagala tu odjeću bi momentalno pobrala otkaz.

Pokušaj probuditi Kim pa ćeš vidjeti što će ti se dogoditi

Kim je svom osoblju izričito zabranila da je budi jer ona smatra da manjak sna ili buđenje utječe na ljepotu. Stoga je bilo kome zabranjeno da ovu uspavanu ljepoticu budi iz dubokog sna, to se odnosi i na dadilje. Iako djeca plaču i žele vidjeti mamu, Kim se ne diže iz udobnog i toplog kreveta, već brige oko djece vode njezine dadilje. Kim svaki dan mora biti dobro naspavana i njezin izgled mora blistati svježinom, ako se kojim slučajem dogodi da kasni na avion ili ako automobil ne stigne na vrijeme, njezini asistenti i osoblje zaduženo za protokol dobivaju otkaz.

Osim što njezini zaposlenici imaju stroga pravila oko slaganje robe i njezinog buđenja, Kim striktno zabranjuje svom osoblju da joj se približavaju dok su u javnosti. Zaposlenici moraju biti u sjeni dok Kim sjaji pred fotografima ili paparazzima.

Koliko smoothie treba biti hladan?

Odgovor na ovo pitanje sigurno zna Kylie Jenner koja ima posebno strikna pravila koja se tiču ovog zdravog napitka. Ona od svoje asistentice zahtjeva da joj u zoru donese svježi smoothie koji, ako je prehladan, ona odbija popiti. Asistentica koja joj je donijela "takav" smoothie, dobiva negativne bodove koji je kasnije mogu koštati otkaza.

Testiranje šminke

Kylie Jenner testira novu šminku na svojoj spremačici, jednom je u medijima izjavila da njezina zaposlenica ima dobar ten, ali i strpljenje jer je pusti da na njoj testira svoju novu šminku. Ako bi spremačica rekla da ne želi isprobavati novu šminku Kylie Jenner, ne znamo što bi se dogodilo. Možda bi žena dobila otkaz, nikad ništa nije isključeno sa sestrama Kardashian- Jenner. Isto tako je poznato da su djelatnici laboratorija Spatz, u kojem se proizvodi linija Kyliene kozmetike, radili u nemogućim uvjetima. Morali su cijelo vrijeme šutjeti dok su Kylie i Krist Jenner šetale provjeravale kako napreduju novi proizvodi, svaki dan su trebali plasirati i do 2000 kozmetičkih proizvoda.

Nakit je zabranjen

Kim je zabranila cijelom svom osoblju da nosi naušnice, ogrlice, narukvice ili bilo kakav nakit, a sve je počelo još 2016. kada je opljačkana. Te godine su provalnici upali u njezin stan, dala im je sav nakit nakon čega su je provalnici vezali za stolac, stavili su joj traku preko usta i ruku i nogu. Taj strašan događaj je odlučila ovjekovječiti tako da od 2016. ne želi pretjerano nositi nakit niti želi da ga nose njezini zaposlenici