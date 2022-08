Mada je ljeto u punom jeku, pjevačica Žanamari Perčić (40) pratiteljima na Instagramu otkrila je da za nju nema predaha, barem što se tjelovježbe tiče. Ona, naime, marljivo vježba u teretani kako bi održala i još više ojačala svoju zavidnu figuru.

Žanamari se vratila u teretanu u velikom stilu, a ako je suditi prema njenoj posljednjoj objavi to joj se itekako isplatilo jer njeno tijelo nikad nije bilo savršenije.

Lijepa Makaranka s pravom nosi titulu jedne od najseksi Hrvatica, a tome u prilog idu i njene fotografije u bikiniju. Svoje besprijekorno isklesano tijelo Žanamari godinama oblikuje u teretani.

Rezultate napornog treninga ona neumorno dijeli na Instagramu, a pohvalno je to što nije lijena kad je vježbanje u pitanju kao većina zvijezda koje obično naporno vježbaju do lipnja, a potom zaborave da teretana postoji sve do rujna ili čak listopada.

Nikada ne propušta treninge

Žanamari je u posljednjoj objavi na Instagramu pozirala na klackalici u dječjem parkiću, a na sebi je imala crni sportski topić i pripadajuće vruće hlačice. Ona je pozirala s leđa, pa je njena stražnjica osvanula u prvom planu.

"Tijelo ti je vatra, ljepotice moja", "Predivna si", "Ne postoji komplet za teretanu koji ti ne stoji dobro. Više si nego savršena", "Predivna seksi guza", poručili su joj oduševljeni fanovi.

Podsjetimo, Žanamari je velika pobornica zdravog načina života i tjelovježbe te skoro nikada ne propušta treninge.

"Zadnjih par mjeseci sam zaista počela raditi više na svojoj fizičkoj i mentalnoj snazi. To će se nastaviti i u 2022. Uvela sam si neke nove rituale. Više čitanja dobre literature i manje vremena na mobitelu iako mi je to posao", otkrila je za RTL početkom godine.