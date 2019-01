ŽANAMARI POZIRALA U GAĆICAMA PA SE IZJADALA FANOVIMA: ‘Radila sam na ‘masi’ pa više ne stanem u tajice’

View this post on Instagram

O da! Stigao je moj novi @stronger HERO set 😍 Nažalost nisam stala u svoju uobičajenu veličinu tajica 👉S, jer sam u zadnje vrijeme radila ‘na masi’ a moto mi je bio ‘every day is leg day’ 💪🏼 *Naručila sam si tajice u size M, a do tada lounge-am bez ‘gaća’ po kući u svom #strongersweeden topu 👌🏼 #heroline #justlaunched #sportswear #croptop #ootd #stronger