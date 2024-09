Žanamari Perčić slavi rođendan: Ovo su najvruća izdanja domaće glazbenice

Hrvatska pjevačica Žanamari Perčić danas, 8. rujna, slavi 43. rođendan. Talentirana glazbenica, koja slovi i za jednu od najzgodnijih Hrvatica, na sceni je prisutna već više od 20 godina, a okušala se u raznim glazbenim žanrovima. Četiri godine nakon što je izašao njezin prvi album, Žanamari je osnovala bend J'Animals, a to je rezultiralo upoznavanjem sa sadašnjim suprugom Marijem Perčićem. On je postao basist u sastavu, i ubrzo su započeli vezu. Par se vjenčao 2014., a nakon godinu dana dobili su kćerkicu Gabrijelu. Osim glazbe, strastveno je posvećena i treninzima, a rezultate redovitih posjeta teretani nerijetko dijeli s obožavateljima na društvenim mrežama. Iako pazi na kalorije, ponekad se zna počastiti i nečim ne tako zdravim: "Ne brinem toliko o tome što jedem, ali pazim na kalorijski unos. Dok god ne prelazim određeni broj kalorija, nije važno o kakvoj se hrani radi. Suprug više pazi na to, on ima točno određeni plan i režim. Ja uopće ne jedem redovito", otkrila je jednom prilikom