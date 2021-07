Pjevačica Žanamari Perčić pratiteljima na Instagramu izmamila je uzdahe divljenja svojom najnovijom objavom. Žanamari je na sebi imala crni grudnjak i crne duge hlače. Cjelokupni look je zaokružila velikim sunčanim naočalama.

Pjevačicu je fotografirao njezin suprug Mario Perčić. Otkrila je da trenutno boravi u hotelu Hilton Imperial u Dubrovniku.

Fanovi su je nagradili brojnim komplimentima i lajkovima.

"To je to, Panther outfit je spreman uvijek forever black by Žanamari (opasna je to cura)", "Čista desetka", "Woow, izgledaš odlično", "Fenomenalno", bili su neki od komentara. U nekoliko sati je skupila preko četiri tisuće lajkova.