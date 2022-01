Pjevačica Žanamari Perčić (40) plijeni pozornost svojom ljepotom i savršenim tijelom. Ona je blagdane provela s obitelji, a za to vrijeme uspjela je i svaki dan trenirati. Žanamari je za RTL.HR otkrila kako održava svoju viku liniju i savršeno isklesano tijelo te kako nakon blagdana izgubiti kilograme viška.

"Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist… Krenite u gym i pretvorite to u mišić. Nikad me nije brinuo višak kilograma, samo manjak. Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće", ispričala je Žanamari za RTL.HR.

Ona se trudi što više spavati, a zadnjih par mjeseci počela je više raditi na svojoj fizičkoj i mentalnoj snazi. Taj trend namjerava, kaže, nastaviti i u 2022. godini.

Ozlijedila se četiri puta

Žanamari kaže kako je na početku svog fitness putovanja radila neke greške, no zna ih napraviti i sada.

"Radim greške i dan danas, ne samo u treningu. Mislim to je sastavni dio života i ljudske prirode. Težiti savršenstvu je ono što će vas uništiti, a ne neke minorne greške. Ok naravno treba paziti i biti umjeren u svemu jer tako i neke greškice neće imati teže posljedice. Uvijek mi je najveća greška bila poslušati trenera koji me forsira da radim više nego što osjećam da mogu. Ozlijedila sam se ozbiljnije sigurno četiri puta u životu i jednom čak bila na operaciji", kazala je Žanamari te je naglasila da sad sluša samo svoje tijelo.

"Otkad slušam sebe i svoje tijelo, a od fitness kolega samo crpim inspiraciju, od tad nisam imala niti jednu težu ozljedu koja bi me spriječila da nastavim trenirati. Jedino pravilo kojeg se držim je 'Pauza je Nikad!' Svaki dan radim makar nekad to bio samo kardio. Kritičara uvijek ima i uvijek će biti, ali ja vježbe izvodim kako pašu mom tijelu i ne slušam kritike."