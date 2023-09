Pjevačica Žanamari Perčić (42) svojom vrućom figurom često privlači pozornost obožavatelja na društvenim mrežama, a ne krije i kako naporno trenira da bi imala takvo tijelo.

Ovaj put je podijelila fotografiju s pratiteljima na kojoj pozira na predivnom srebrnom konju.

Fotografija daje naslutiti da je riječ o snimanju spota za njenu novu pjesmu, a predivan ambijent doprinosi čaroliji.



Pjevačica se u objavi našalila na vlastiti račun tako što je objavila dvije fotografije - na jednoj pozira u zanosnoj pozi, dok je na drugoj uhvaćena u nezgodnom trenutku s tenisicom u ruci.

Uz fotografije je napisala: 'Insta vs reality... ali sve sam to ja...' , imajući na umu svoju novu pjesmu koja nosi naziv 'To sam ja'.

Pjevačica je novu pjesmu objavila na Youtubeu prije dva tjedna, a za sada broji više od 68 tisuća pregleda.

Jedne prilike, istaknula je kako sve njezine pjesme imaju dubinsko značenje, a za glazbu kaže da ju stvara isključivo u kreativne potrebe neopterećena žanrom i glazbenim trendovima.

Žanamari na Instagramu prati preko 200 tisuća ljudi, a ona ih redovno časti svojim izazovnim fotografijama i hvali se svojom figurom.

Pjevačica je i u jednoj emisiji govorila i o svom vježbanju te koliko joj je trening važan.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari tada.

Njezini pratitelji oduševljeni su novim fotografijama a posebice onima sa snimanja spota za novu pjesmu.

Kolegici su objavu komentirale i Nives Celzius, Neda Parmac, Ella Dvornik, Ecija Ivušić i mnogi drugi koji nisu ostali ravndušni na njen izgled i pojavu.