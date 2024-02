Na društvenim mrežama pjevačice Žanamari Perčić, često pronalazimo mnoštvo provokativnih fotki, a ona je sada objavila isječak iz jednog intervjua na svojem Instagram Storyju u kojem objašnjava zašto je tome tako.

"Kao, atraktivnije je biti razgolićen. To mi je baš bez veze. Kada vidite moju fotku u badiću, to je zato što si tada baš dobro izgledam", rekla je i dodala kako do prije dvije godine nismo mogli vidjeti nijednu njezinu takvu fotku jer nije bila zadovoljna svojim tijelom.

Foto: Žanamari/Instagram Foto: Žanamari/Instagram Žanamari Perčić

Upravo je to razlog zašto se odlučila na odlazak u teretanu, a svoj trening Žanamari često dokumentira na svojim društvenim mrežama.

"Do 40-e nisam obukla tange jer nisam toliko intenzivno trenirala", dodala je u videu koji je podijelila na svom Instagram Storyju.

"Toliko sam oduševljena svojim napretkom. Zašto to ne bih pokazala i na Instagramu?", rekla je pjevačica.

Za kraj je priznala kako ljudi nikada neće biti zadovoljni, što god ona napravila.

Pogledajte kako je Žanamari izgledala prije 13 godina.

Foto: Boris Sčitar/PIXSELL Foto: Boris Sčitar/PIXSELL Žanamari Perčić

Foto: Boris Sčitar/PIXSELL Foto: Boris Sčitar/PIXSELL Žanamari Perčić

Podsjetimo, pjevačica je u braku s redateljem spotova Marijem Perčićem, a za njih se već dulje vrijeme govori kako se razvode zbog svojih objava na društvenih mrežama, a nedavno je pjevačica za Valentinovo sa svojim fanovima podijelila i kako Valentinovo slavi sama, umjesto sa svojim suprugom, Marijem Perčićem.

Foto: Instagram Foto: Instagram

