Zagrebački DJ i producent otvoreno o svom glazbenom putu i najluđim partijima na kojima je bio

Mladi producent Lovro Baletić već je poznato ime domaće elektroničke scene, a prepoznatljiv je po svom spoju retro estetike i modernog zvuka. Njegovi setovi odišu dobrom vibrom, a njegov DJ video s vrha zgrade na Iblerovom trgu brzo je postao viralni trenutak zagrebačke scene. U razgovoru za Net.hr, Lovro otkriva sve o tome što ga inspirira, koji su izazovi glazbene produkcije te o najluđim partijima na kojima je bio.

Foto: Privatna Arhiva

Kako biste sebe kao umjetnika opisali nekome tko nikad nije čuo Vašu glazbu?

Oduvijek sam bio fan retro zvuka — što se, naravno, čuje i u mojoj glazbi. Volim koristiti vintage synthove i retro elemente, ali ih kombiniram s modernom produkcijom. Kako nisam pjevač, često surađujem s različitim vokalistima, posebno vokalisticama.

Kako biste sebe kao osobu opisali nekome tko Vas nikad nije upoznao?

Opisao bih se kao vedru i nasmijanu osobu, otvorenog karaktera i iskreno zainteresiranu za život. Volim ljude, razgovore i dobru vibru, ali cijenim i vrijeme provedeno nasamo — ono mi pomaže da ostanem fokusiran i kreativan.

Foto: Privatna Arhiva

Koji je najteži dio uloge glazbenog producent danas?

Mislim da svaki producent ima svoj set izazova, ali jedan nam je svima zajednički — pretvoriti početnu ideju u gotov, zaokružen proizvod spreman za objavu. Uz to, važno je biti u toku s glazbenim i tehnološkim trendovima, jer jedino tako možeš istinski razumjeti vrijeme u kojem djeluješ.

Nedavno ste objavili video DJ seta s vrha zgrade na Iblerovom trgu, koje je najluđe mjesto koje Vam pada na pamet gdje biste željeli imati DJ set?

Super pitanje! Ima dvije lokacije gdje bih stvarno volio odraditi DJ set. Prva je Petrinja — dio moje obitelji dolazi od tamo, a i ime sam dobio po crkvi sv. Lovre u tom gradu, pa mi to ima posebno značenje. Druga bi bila tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku — mjesto s nevjerojatnom energijom i pogledom koji sam po sebi inspirira.

Jeste li ikada imali neugodnih situacija na događaju gdje puštate glazbu?

Jesam, i to baš nedavno! Pustio sam Ghostbusters Theme Song na jednom Halloween partyju, ali očito nije svima leglo — jednom starijem gospodinu se baš nije svidjelo pa je čak reagirao prilično burno. Na kraju se sve dobro završilo, ali da, to je bio zanimljiv trenutak!

Foto: Privatna Arhiva

Na kojem partiju ste se najluđe zabavili, što se dogodilo? Koji je Vaš recept za dobar party?

Bilo je stvarno puno dobrih tuluma, ali jedan koji mi je posebno ostao u sjećanju bio je moj prvi nastup u Pločniku, 13. siječnja 2023. Vrtio sam zajedno s Janom Kinčlom i prijateljem Mrletom, i atmosfera je bila nevjerojatna — potpuno neočekivano, ali savršeno pogođena večer, definitivno za pamćenje.”

Kad ne radite glazbu - što radite? Kako punite baterije?

Obožavam druženja i boravak u prirodi. Osim toga, volim boksati i igrati društvene igre — samo da nisu karte!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jeste li više introvert ili ekstrovert u privatnom životu?

Definitivno ekstrovert.

Foto: Privatna Arhiva

Studirali ste neko vrijeme u Amsterdamu, nedostaje li Vam taj period i što Vam najviše nedostaje?

Ponekad mi Amsterdam zna nedostajati, ali zapravo me više ne veže mnogo osim uspomena i vremena koje sam tamo proveo. Ipak, tri godine nisu malo — dovoljno da grad ostavi trag, ali i da shvatiš gdje ti je stvarno doma.

Foto: Privatna Arhiva

Tko su Vam neki od najdražih umjetnika sa strane i domaće scene? Imate li guilty plesure pjesmu?

Puno ih je, naravno, ali posebno bih istaknuo Peggy Gou, Disclosure, Arctic Monkeys, The Killers, Sade, Tame Impala, Cher, Santanu i Amy. Od domaćih, najdraži su mi Nipplepeople, Dino Dvornik i Denis & Denis. A guilty pleasure? Definitivno Nickleback — Rockstar ostaje klasik.

POGLEDAJTE VIDEO:Tko je lajkao pod temperaturom, a tko odlajkao: Kako je aktivnost političara na Fejsu postala sredstvo obračuna