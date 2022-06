U organizaciji Montessori Grupe Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka, od četvrtka, 9. lipnja, do nedjelje, 12. lipnja, boravi u Hrvatskoj. Kao glavna ambasadorica Montessori grupe, vojvotkinja je u Hrvatskoj kako bi podržala njihov rad, s naglaskom na pitanje integracije ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj, te otvorila nove načine suradnje za podršku djeci diljem svijeta.

Kako bi se Montessorijev pristup približio svakom djetetu, ova je organizacija prihvatila izazov i osigurala preduvjete da on pronađe svoje mjesto izvan tradicionalnih Montessori učionica. Najbolja potvrda tih nastojanja došla je kroz angažman na Banovini gdje Montessori osigurava obrazovanje i podršku učiteljima i drugim pojedincima koji se brinu o djeci, i to u kontejnerima za privremeni smještaj.

Iako je Montessori poznat kao globalni lider u podršci kvalitetnom obrazovanju, upravo misija osmišljavanja programa s ciljem pružanja potpore ukrajinskim majkama i djeci kroz organizaciju inkluzivnih vrtića jedan je od glavnih razloga zbog kojih je uspostavljena suradnja s vojvotkinjom od Yorka. Zajednička je vizija razviti model koji će ukrajinskim majkama omogućiti da nađu posao i počnu obnavljati svoje živote u novoj zemlji, znajući istovremeno da njihova djeca imaju osiguran adekvatnu dnevnu skrb i obrazovanje.

Leonor Diaz Alcantara, izvršna direktorica Montessori Grupe, ovom je prilikom istaknula: "S obzirom na to da je jedna od njezinih kćeri pohađala Montessori školu, vojvotkinja od Yorka dobro razumije koliko Montessori pristup može biti transformacijski za malu djecu te smo zato oduševljeni što je tako aktivna radeći kao naša ambasadorica. Prva škola dr. Marije Montessori započela je s radom u sirotinjskoj četvrti Rima te se u njoj radilo s najpotrebitijom djecom. U Montessori Grupi vjerujemo u rani rad s djecom, što je ključno kako bi sva djeca, a posebno ona koja se suočavaju s poteškoćama, imala priliku ostvariti svoj puni potencijal. Uz niz naših pilot projekata u Hrvatskoj, jako sam zadovoljna što je vojvotkinja ovdje kako bi vidjela posao koji radimo".

Vojvotkinjino zalaganje za Montessori pristup počelo je mnogo prije prihvaćanja uloge ambasadorice jer se već više od 30 godina predano bavi dobrobiti djece s fokusom na obrazovanje diljem svijeta. Njezina dobrotvorna organizacija “Children in crises” obrazovala je preko 1,4 milijuna djece, uz to blisko surađujući s izbjeglicama u brojnim zemljama, uključujući i Hrvatsku i Bosnu tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća.

"Iznimno sam sretna što sam u Zagrebu i Hrvatskoj te sam počašćena što sam se imala prilike susresti s Tomislavom Tomaševićem, gradonačelnikom Grada Zagreba. Zagrebu ratni sukobi i njihove posljedice nisu nimalo strani te je godinama udomljavao brojne izbjeglice. To čini i danas, u trenutku kada se nemali broj od ukupno 11.000 izbjeglih Ukrajinaca koji su pronašli utočište u Hrvatskoj, smjestio upravo u glavnom gradu. U razgovorima s gradonačelnikom dotaknuli smo se i drugih tema kad je riječ o radu Montessori Grupe u Hrvatskoj te mogućoj suradnji, a poseban naglasak stavili smo na aktivnu pomoć organizacije na Banovini", izjavila je ovom prilikom Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka.

Osim sastanka s gradonačelnikom Tomaševićem, Sarah Ferguson, vojvotkinju od Yorka i Leonor Diaz Alcantara, izvršnu direktoricu Montessori Grupe primio je i Simon Thomas, britanski veleposlanik u Hrvatskoj.

Današnja situacija s ratom u Ukrajini za Sarah Ferguson, vojvotkinju od Yorka, predstavlja snažnu poveznicu s Hrvatskom i situacijom kroz koju su brojne izbjeglice iz naše zemlje prolazile tijekom Domovinskog rata. Tijekom svog boravka u Zagrebu vojvotkinja od Yorka posjetila je i Udrugu Vestigium, koja trenutno brine o 16-ero djece izbjeglica i zapošljava tri ukrajinske učiteljice u privremenom vrtiću, te je zajedno s Montessori Grupom donirala ukupno 100.000 kuna za njihove potrebe.

Upravo dolazak u našu zemlju nakon svih ovih godina potaknuo ju je da na njoj najautentičniji način, kroz pisanje, iskaže poštovanje prema Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Pisanje je ključan dio njezina života, što na najbolji način potvrđuje bogat književni opus koji uključuje čak 70 dječjih priča. Posebno mjesto u njenom stvaralaštvu ima lik kojeg je prvog kreirala i kojem se uvijek vraća, a to je Little Red. Ta je crvenokosa djevojčica tijekom godina postala simbolom dječjih prava i zaštite te je ujedno bila i maskota vojvotkinjine dobrotvorne udruge "Children in Crises". Vojvotkinja je svoj omiljeni lik povela na novo putovanje, i to upravo u Hrvatsku, gdje je nedavno u Zagrebu predstavljen najnoviji naslov ''Little Red Visits Croatia''.

Boravak u Hrvatskoj vojvotkinja od Yorka iskoristila je i kako bi u suradnji s Montessori Grupom najavila proširenje zajedničke suradnje, i to u obliku "Little Red's Play in the Box“ koncepta. Riječ je o posebno dizajniranoj kutiji koja bi trebala sadržavati elemente nadahnute Montessorijevim pristupom, s ciljem poticanja djece da se razvijaju kroz zabavu i istraživanje. Misija iza koncepta je jasna - donijeti igru i nadu djeci posvuda, bez obzira na njihovu situaciju.

Osim toga, tijekom pandemije vojvotkinja je pokrenula svoj You Tube kanal za pripovijedanje ''Storytime with Fergie and friends'' na kojem je redovito čitala dječje priče. Posjet Zagrebu iskoristila je kako bi snimila čitanje svoje najnovije knjige u parku Zrinjevac, okružena djecom.