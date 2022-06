VAŽNA PORUKA / Vlatka Pokos servirala bujno poprsje na izvol'te: 'Neugodno mi je biti ovako površna, ali ja nemam umjetne grudi!

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (52) počastila je svoje pratitelje na Instagramu fotografijama na kojima je pozirala u svjetlucavom zelenom bikiniju. Ona je na nekima od njih svoje bujne grudi gurnula u prvi plan, kako bi istaknula da su one potpuno prirodne. Vlatka je još u podužoj objavi istaknula da je bez ikakvog razloga uspoređuju s "plastičnim 'ljepoticama'" te je svim djevojkama odaslala vrlo važnu poruku. "Vidim da me uspoređuju s plastičnim 'ljepoticama', i to na moju štetu?! Samo prirodna ljepota je ljepota! Ostalo je jadna kompenzacija. Ja uživam u ljetu kao što dugo nisam, nadam se i vi! Govorim o tome jer se mladim djevojkama šalje užasna poruka i nameće plastičan izgled. Mnoge se unakaze već u ranoj mladosti. Fizička ljepota je samo dio naše osobnosti i ništa ne znači sama po sebi. I ljudi, neugodno mi je biti ovako površna, ali ja nemam umjetne grudi!", napisala je.