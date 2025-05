Vjekoslava Bach iskreno o 25 godina mlađem dečku i razvodu: 'To je umiranje bez smrti...'

Vjekoslavu Bach (52) gledatelji pred malim ekranima povezuju s emisijom Zagrljaj ljepote u kojoj je spojila teme ljepote, zdravlja i osobnog razvoja. Ova atraktivna voditeljica u televizijskoj industriji djeluje već 30 godina, a tijekom svoje karijere sudjelovala je u mnogim kreativnim projektima.

Osim toga ona je predsjednica Zavičajnog kluba Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Makedonskim se koristi tečno. Čak ga je i odabrala za izborni predmet na fakultetu te položila s čistom peticom. U razgovoru za Net.hr otkrila je detalje iz privatnog života, kako su životne okolnosti utjecale na nju i gdje vidi sebe u budućnosti.

Da možete vratiti vrijeme, biste li izabrali neku drugu profesiju?

Nikada. Moj san od malena je bio da budem televizijska voditeljica. Dobar prijatelj mog tate je producent sportskog programa i može vam potvrditi koliko sam bila opsjednuta tom šarenom kutijom. Stalno sam ga moljakala da me vodi na televiziju da gledam kako se to te emisije ''prebacuju“ u naš dnevni boravak u tu kutiju, hahahaha. No i glazba mi je od malena u krvi, što i nije čudno s obzirom da sam Bach…. Tako da sam spojila te svoje dvije ljubavi.

Smeta li Vam što mediji često pišu o Vašem privatnom životu?

Najiskrenije, smeta mi. No, to je nažalost nešto što moramo prihvatiti. Nekako sam ja još i dosta zaštitila svoju privatnost, no ipak tu najviše pate naši bliski, koji nisu birali mene kao mamu ili kćer, a moraju čitati kojekakve gluposti i čiste izmišljotine. To ljude koji nisu javne osobe jako ranjava i boli. I žalosno je da ''tastatura ratnici“ to ne razumiju. Naravno da ima vrlo korektnih novinara i njima od srca hvala. No, sada postaju najveći problem dokone babe i neostvareni muškarci, takozvani komentatori na mrežama, koji takve stvari pišu da se ponekad pitam zar se ne boje Boga. Postavila sam stvari tako da to ne čitam.

U javnosti je poznato da ste prošli kod razvod. Koliko je taj događaj utjecao na Vaš stav prema ljubavi?

Sam razvod je zapravo veliki poraz. Ja sam ovan po horoskopu, ja moram uvijek ići naprijed, ovo je bilo nazad deset godina. Ne radi se tu da nećemo preboljeti ljubav, ali hej, izgubila sam deset možda čak i najljepših godina svog života. U što?! U ništa! U jedno ogromno ništa! Oprez nakon toga uvijek postoji, jer nitko se ne razvede od danas do sutra, svi pokušavaju nešto kao popraviti i taj zapravo period je najodvratniji. To je umiranje bez smrti. Ti svaki dan umireš. Budiš se sa željom da se ne probudiš. No odlučila sam nakon tri godine otvoriti srce, poželjela sam opet zaspati u nečijem zagrljaju. I svemir me čuo…

Kad se osvrnete na to razdoblje, postoji li neka važna lekcija koju ste naučili iz tog razdoblja?

Jedino što bih možda rekla je da dobro pogledamo kako se naš partner ponašao prema bivšoj. Pogotovo ako je u nekim godinama kada se on više ne može promijeniti, kada je kao osoba oblikovan. E morate znati da će se kad-tad isti, ali identično dogoditi i vama. Jer to su te postavke ponašanja koje se nakon 40-te ne mogu puno mijenjati.

Kada je u pitanju Vaša nova veza, mnogo se priča o razlici u godinama. Što Vas je kod Vašeg dečka Antonija posebno privuklo?

Imam veto na pričanje o tome, ha-ha. No Antonio je čovjek duša. Jedna topla, vesela, ambiciozna osoba, netko tko će vas nasmijavati, iznenaditi i grliti. Ja volim reći da se duša ne može zagrliti rukama. Duša se dušom grli. To se dogodilo kod nas. Godine? A što je to osim nekih brojeva….

Koje stvari su Vam najbitnije kad je partnerski odnos u pitanju?

Sada govorim generalno, ja sam odgojena tako da je muško-muško. Da žena mora biti nježnija polovica odnosa, dama, da zavede svojom pojavom, a muškarac je taj koji vuče poteze. Partnerski odnos je upravo to-dvosmjerna ulica u kojoj svaka polovica mora uveseljavati drugu. Mora vam biti lijepo i kad se smijete, i kada odmarate, i kada igrate Play Station, i kada spavate… A to se dogodi ako je netko zaista vaša srodna duša.

Imate li neke posebne planove po pitanju ljubavi i karijere?

Poslovnih planova je puno jer malo ljudi zna da je moj posao na televiziji tek jedan segment moga rada. Inače radim u kazalištu Gavella u promidžbi no kako sam preživjela jedan jako težak pad kroz stepenice i peterostruki lom noge, još sam uvijek na rehabilitaciji. No vraćam se ubrzo, pa krećem i sa podcastom. Moram reći da dajem priliku mladim ljudima da se okušaju u snimanju podcasta tako što kod mene mogu rentati prostor i opremu, kako ne bi kupovali svoje. Velika je to investicija. A na kraju, ja imam i obiteljski posao, proizvodnju jestivih košarica od prhkog tijesta koje kupuju i restorani i hoteli i catering kuće. Tu mi je glavni logističar moj dragi brat. Tako da eto ljudi ne moraju misliti od čega Vjeka živi. Naime, presmiješno mi je pročitati takve komentare jer od ovoliko obaveza jedva imam vremena za spavanje. A ljubav…. Neka traje i neka idu ovako lijepi dani. I nek nam se množe… To želim i svima koji imaju dobro i veliko srce.

