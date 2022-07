63-godišnja hrvatska glumica Vitomira Lončar koja posljednjih godina živi u Kini otkrila je svojim pratiteljima na Instagramu kakva je trenutna situacija u Kini vezano za mjere zbog koronavirusa.

Lockdown u Kini

U posljednjoj objavi glumica je objavila da je u Kini došlo do novog lockdowna zbog širenja pandemije koronavirusa.

Uz fotografiju probe je napisala: "I što reći…uspjeli smo održati generalnu probu. Od ponoći je počeo novi lockdown, studenti su evakuirani iz kampusa. Kaže moj Adizes: “Ne uzrujavaj se zbog stvari koje nemaš pod kontrolom”. I ti je to. Jesam li dala sve od sebe? Bome, jesam. Idemo dalje. Nakon 84 dana napornog rada na predstavi “Holidays in Xi’an”, buđenje s 0 obveza. I to je život…"

Život u Kini

Vitomira je nedavno ispričala da Kinezi nose maske i kad je vani preko 40 stupnjeva te da se čude kad ona bez maske nezaštićena hoda po cesti.

Vitomira i Ivica su još 2016. godine najavili odlazak u Kinu, gdje je on preuzeo umjetničko ravnateljstvo nad kazalištem Meriton Children's Theatre u gradu Xi'anu.