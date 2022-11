Govor je održao i Vinko Brešan: "Studirali smo zajedno. On je bio iz Zagreba, a ja iz Šibenika. Nismo imali previše kontakta, on je već tada bio poseban. U ranim 90-ima pisao je scenarije i borio se za filmove. Nola je cijeloj generaciji pokazao da se borimo za filmove. Hrvatski film kakvim ga danas znamo promijenio je Lukas Nola. Lukasu je najvažnije na svijetu da film bude bolji, vlastiti ili tuđi, bilo mu je svejedno. Bio je talentiran, inspirativan, genijalac. Zajedno sa mnom ulazio je u nevolje, ali nikada nije ostavio prijatelje. Bidio sam prijatelja kojemu smrt sjedi na ramenu, a on joj se smije u lice. Barbara ti si mu davala snagu i on se izborio za devet godina života, nažalost, prekratkih. U tih devet godina, gledao je kako mu djeca odrastaju. Vama će nedostajati najviše. Svi mi možemo biti ponosni što smo jedan dio puta jahali s tobom. Zbogom dragi", rekao je redatelj.