Pjevačica Vesna Pisarović ponovno je nastupila u Zagrebu, a na pozornici se izmjenjivala s Jelenom Rozgom, za koju je imala same riječi hvale te je spomenula i njihovu moguću suradnju.

'NIkad se nisam nadala ovome'

Pisarović je za IN magazin otkrila kako joj je bilo vratiti se iz Berlina u Zagreb, a dotaknula se i svoje glazbene karijere te moguće suradnje s Rozgom.

"Berlin je veliki grad, Zagreb je mali. Znači, sve je veliko, velika jazz scena, velika pop scena, u Berlinu si nevidljiv, ja se u Berlinu bavim isključivo jazzom, tamo sam jedna nebitna mala osoba koja vježba jazz, voli jazz i sluša puno muzike", priča Vesna koja je priznala da će njezin novi album ipak zvučati malo modernije od zvuka na koji je navikla posljednjih godina.

"Promijenila sam se, svi se mijenjamo, glazba se promijenila, tako da ću napraviti jednu malu premosnicu prije nego što predstavim svoj novi album, predstavit ću neke svoje stare pjesme u novom ruhu, ne bi li najavila to nešto novo", otkrila je pjevačica koja priznaje da se jedva čeka povući u svoje odaje i nastaviti raditi na svom novom albumu.

Rozga i Pisarović u duetu?

Uz to, Vesna je komentirala da joj je koncert u Domu sportova bio pravo iznenađenje, nije očekivala takvu reakciju publike.

"Pa to je za mene jedan mogu reći šok. Ja se stvarno nikad nisam nadala ovome, nit sam sanjala o ovome, to čak nije niti moj san, to je nešto što mi je svemir servirao, te pjesme su očito ostavile traga. Milana Vlaović Kovaček je pisala u to vrijeme takve pjesme koje očito u današnje vrijeme, i danas se vole pjevati", rekla je.

Na pitanje hoće li surađivati s Jelenom Rozgom, Vesna je kratko odgovorila: "Tko zna, Jelena je preslatka, draga i doista joj se divim. Ja sam nestala, a ona je tu sve ove godine, nije lako tako da svaka joj čast."