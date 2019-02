VELIKANI BRITPOPA PRVI PUT U HRVATSKOJ: Britanska grupa ‘Suede’ nastupit će na ovogodišnjem INmusic-u

Slavni rockeri svoj premijerni nastup održat će u lipnju na zagrebačkom Jarunu

Grupa “Suede”, jedna od četiri velikana Britpopa iz 1990-ih, prvi put u Hrvatskoj nastupit će na INmusic festivalu, koji se od 24. do 26. lipnja održava na zagrebačkom Jarunu, priopćili su u utorak organizatori.

Predvodnici Britpopa

“Suede” zajedno uz “Oasis”, “Blur” i “Pulp” smatraju predvodnicima Britpopa, alternativnog rock pokreta 1990-ih u Velikoj Britaniji. Grupa je prvo veće priznanje dobila dvije godine nakon okupljanja 1992., kada ih je “Melody Maker” proglasio najboljim novim bendom u Velikoj Britaniji, a godinu kasnije objavili su debitantski album “Suede”.

Album “Dog Man Star” objavili su 1994. godine, a do današnjih dana ostat će zapamćen kao remek djelo Britpop ere. Uslijedio je “Coming Up” 1996. kojim su osvojili top liste diljem Velike Britanije, ali i svijeta. Album je postao i njihov globalno najprodavaniji album, a pet singlova s albuma našlo se u vrhu brojnih top lista.

U Hrvatsku stižu u lipnju

Svoj osmi album “The Blue Hour” objavili su prošle godine, a na krilima novog albuma stižu i na svoj premijerni nastup u Hrvatskoj. Suede će na 14. INmusicu, koji se na zagrebačkom Jarunu održava od 24. do 26. lipnja, nastupiti uz već najavljene izvođače i grupe, među kojima su “The Cure”, “Foals”,” LP”, “Garbage”, “Kurt Vile & The Violators”, “Skindred”, “Frank Turner & The Sleeping Souls”, “Sofi Tukker”, “Peter”, “Bjorn and Johnu” te “Zeal & Ard”.