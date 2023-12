Koncert Gorana Bareta koji je trebao biti 30. rujna KC Dražen Petrović u Zagrebu otkazan je zbog tehničkih i sigurnosnih razloga te je odgođen za 22. prosinca. Pa tako Bare večeras nastupa u zagrebačkoj Areni.

Bare je za 24 sata otkrio kako se nešto kod njega ipak promijenilo, a odnosi se na to da više ne konzumira opojna sredstva prije odlaska na koncert:

"Nije baš da sam top. Ali sam ono što bi se reklo. Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend, to su me oni sami zamolili. Ja sam im obećao i toga se držim. Evo već godinu i pol dana. Koliko sad već? (pita menadžera i svog bubnjara Alena Tibljaša). On mi je mrtav-hladan iskreno rekao da ne ide, da mu je teško dogovoriti bilo kakvu svirku, ljudi su izgubili povjerenje, promotori i drugi. Sve dok nismo počeli raditi dobre koncerte. Normalno, onda se proširio dobar glas", zaključio je ovaj utjecajni glazbenik pa se osvrnuo i na svoje godine.

Goran Bare

"Ja sam svom bendu obećao: 'Od mene više nećete doživjeti to da budem na bini onakav kakav sam bio prije, da blebećem svakakve gluposti'. Od tada su nam koncerti prepuni, punimo sve živo, jako je velik interes, čak ne možemo toliko ni svirati, već sam omatorio (smije se), moramo čak neke koncerte reducirati. Ja ne mogu to sve izdržati, a ni bend, nisu ni oni u cvijetu mladosti."

Goran i Majke su ove godine puno nastupali, od Novog Sada, Sarajeva, Beograda. Publiku će zagrijati Vili Gobac sa svojim bendom Donkey Hot. Ovdje je riječ o sinu Davora Gopca čije vrhunske izvedbe mnogi hvale.

Vili Gobac krenuo očevim stopama

"Iako nismo baš navikli na predgrupe, prije nas će jedno sat-dva svirati Vili Gobac sa svojim bendom Donkey Hot", dodao je Bare.

Goran Bare upitan je kako teku pripreme za koncert, a s obzirom na to da je ljutito poklopio slušalicu, dalo bi se naslutiti kako nije bio previse oduševljen pitanjem. Cijena karte za gornju tribinu je 15 eura, a ostalo ih je dosta.

