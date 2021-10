Srpski kantautor Nikola Nemešević Nemeš (32) i tada udana Marijana Čvrljak (36) uzdrmali su javnost romansom u Big Brotheru prije 10 godina. Marijana se razvela od tadašnjeg supruga pa potom udala za Nemeša, no njihova ljubav nije dugo potrajala pa su se razveli 2017. godine.

Od tada do danas Nemeš se rijetko pojavljivao u medijima no za Story je otkrio tajne iz privatnog života koje je dobro čuvao proteklih godina. Prije četiri godine, srpski glazbenik se vjenčao, a šest mjeseci nakon toga postao je i otac.

Sve opisao u 11 pjesama

Nemeš je nedavno otvoreno progovorio i o vezi s Marijanom.

"Sažetak onog što mi se događalo prethodnih deset godina, prepričano je i otpjevano u 11 pjesama. Kada bismo ih poredali kronološki kako su nastajale, meni bliski ljudi lako bi mogli odrediti koja pjesma pripada kojoj godini", rekao je Nikola u intervjuu za Story, a otkrio je i da mu ne smeta što ga najčešće povezuju sa sudjelovanjem u "Big Brotheru".

"Nema razloga, držim se one - tražili ste, gledajte. Kad bih sada proveo tri mjeseca na televiziji u nekom kulinarskom showu, pamtili bi me po tome. To je sve normalno, sada je na meni da što moguće više pjevam i sviram", dodao je Nemeš.

S Marijanom više nije u kontaktu. "Veza kao veza, brak kao brak, neki uspiju, drugi, hvala Bogu dobrom, ne. Nikad nije jedan razlog i nikad nije samo jedna osoba kriva. To je jasno. Sve je to dobro ispalo". zaključio je.