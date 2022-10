"Iznijela sam Hariju svoje mišljenje i zamolila ga da stane na kraj svemu tome, kada je Mak već otišao u Njemačku. Tražila sam od njega da demantira navode i da kaže da je za sina znao od onog momenta kada sam i ja saznala za trudnoću. On je tvrdio da on ne stoji iza tih natpisa, nego je okrivio medije. Baš zato sam govorila da se oglasi, da demantira. Rekao je da hoće i uputio me svom PR-u, da njoj kažem što želim da se demantira!? Ja sam na to rekla: 'Pa Hari ovo je naš sin, ako ti ne znaš što treba reći onda ja nemam što reći tvom PR-u. Ne dogodi li se to, rekla sam da ću se ja oglasiti. On kao roditelj je trebao znati što reći, kakve PR ima veze s tim", rekla je Maja.