Reality serija "Darcey & Stacey" prati život jednojajčanih blizanki Darcey Silvu i Stacey Silvu, koje žive u Connecticutu u SAD-u. Sestre Silva su se proslavile u emisiji "90 Day Fiancé: Before the 90 Days". Ovu zabavnu seriju možete pratiti 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi RTL-a Voyo, i to bez reklama.

Tko su blizanke?

Svjetski poznate blizanke Darcey i Stacey Silva sve rade zajedno. Udale su se u isto vrijeme, rodile, pa čak i rastale. Biraju gotovo identičnu odjeću, voze istu marku automobila i jedna su drugoj najveći oslonac.

I Darcey i Stacey su ove godine napunile 49 godina. Iako gledajući ih, mogli biste pretpostaviti da su znatno starije jer su imale gomilu plastičnih operacija.

Prije nego što su Darcey & Stacey postigle uspjeh u emisji '90 Day Fiancé', blizanke su izdale pjesmu "Lock Your Number". Čak su snimile i tematsku pjesmu za svoju emisiju, iako možda zvuči malo drugačije od njihovih svakodnevnih glasova, slažu se fanovi. Ali, ako se nečega Darcey i njezina sestra ne boje, onda je to kritika.

"Odlučili smo snimiti naš prvi singl pod nazivom "Lock Your Number", to je zabavna pjesma za zabavu i ples s kojom se svi mogu poistovjetiti", rekle su. "U prošlosti smo snimale glazbu za filmove, ali ovo je prvi put da smo napravili vlastiti singl koji je objavljen kao duo/grupa, The Silva Twins!"

Sestre ne žive zajedno. Međutim, obje glume u istoj emisiji i obje vode tvrtku s odjećom. Iako Darcey i Stacey dijele intimne trenutke iz svojih života koje drugi ljudi možda ne bi željeli pred kamerama (poput svojih plastičnih operacija u Turskoj), ne boje se potpuno ogoliti u emisiji i uvijek su brutalno iskrene.

Sada su u fazi života kada žele pronaći novog muškarca, po mogućnosti stranca sa slatkim naglaskom. Uglavnom, izlaze s dečkima s kojima ne bi trebale, ali to ih jako privlači. Darcey i Stacey otvaraju novo poglavlje svojih života. Proširit će poslovanje, slijediti svoja srca i ponovno se povezati s obitelji.

