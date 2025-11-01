Uspjela je zasjeniti i sablasni kostim Heidi Klum: Leni ukrala pažnju na partyju

Leni Klum, 21-godišnja kći svjetski poznatog supermodela Heidi Klum (52) i Flavija Briatorea (75), ponovno je privukla pažnju svojim neobičnim i kreativnim kostimom na majčinom tradicionalnom Halloween partyju u New Yorku.

Heidi, koja je poznata po svojoj ljubavi prema Noći vještica i spektakularnim transformacijama svake godine, i ovaj put je okupila brojne slavne goste na događaju koji se smatra jednim od najpoznatijih u Hollywoodu.

Leni je za ovu priliku odabrala lik Camille Cream iz američke dječje knjige A Bad Case of Stripes, djevojčice koja se jednog jutra probudi prekrivena šarenim prugama. Inspirirana tom pričom, Leni se doslovno “obojila” u duginim tonovima – od glave do pete.

Na fotografijama s događaja vidi se kako pozira uz svoju majku, koja je ove godine utjelovila Meduzu iz kultnog filma Clash of the Titans iz 1981. godine.

Leni je svoju transformaciju dovršila crnom kovrčavom perikom s ružičastom mašnom, a njena šarena koža i pažljivo osmišljeni detalji kostima izazvali su oduševljenje fanova i fotografa.

Heidi i Leni Klum tako su još jednom dokazale da su nezaustavljivi duo kada je riječ o modi, originalnosti i spektakularnim Halloween izdanjima.

