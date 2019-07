HAMDIJA KOMENTIRAO MAKLJAŽU U KOJEM JE SUDJELOVALA NJEGOVA OBITELJ: ‘Mi kad prdnemo to smrdi više nego bilo što i bilo čije’

Iz policije potvrđuju da je ovo izolirani slučaj te da je sigurnost u gradu na na višoj razini nego lani

Društvenim mrežama proširila se snimka masovne tučnjave u samom središtu Rovinja. Naime, do obračuna je došlo između desetaka pripadnika romske nacionalne manjine, a tenzije je pokušao smiriti Hamdija Seferović, pobjednik “Big Brothera”. Međutim, to mu nije pošlo za rukom pa je morala intervenirati policija koja je podignula pet kaznenih prijava. Do tučnjave je došlo zbog nervoze oko lošijeg prometa u sezoni. Riječ je o obitelji pobjednika “Big Brothera” koji žali zbog njihovog ponašanja, ali tvrdi da se podiglo toliko prašine samo zato jer su u pitanju Romi.

Turisti se osjećaju sigurno

“Mi kao nacionalna manjina, s oproštenjem što ću se izraziti ovako javno na televiziji, i kad prdnemo to smrdi više nego bilo što i bilo čije”, rekao je Seferović za RTL. Rovinjani ne žele pred kamere jer, kako tvrde, gradom vlada nekoliko klanova, a građani su im to omogućili prodajom ili iznajmljivanjem poslovnih prostora. Iz policije potvrđuju da je ovo izolirani slučaj te da je sigurnost na na višoj razini nego lani. Turisti se osjećaju sigurno.

“Iz moje perspektive mogu reći da nikakvih problema nisam do sada imao”, kaže Aleš Štefe iz Slovenije. “Osjećamo se vrlo sigurno ovdje, možemo se slobodno šetati i noću, tako da je sve u redu”, tvrdi Yafez iz Njemačke.

U Ulicu Carera u prethodnim mandatima uloženo je više od 30 milijuna kuna kako bi postala reprezentativno srce Rovinja. “Da nudi autohtone proizvode, da se zna zakonski koliko može biti tekstila, koliko može biti brendiranih prodavaonica, ali i da zažive stari zanati”, kaže Suad Salkić, gradski vijećnik Grada Rovinja. Hamdija smatra da se ovakve situacije ne bi trebale ponavljati te ističe da bi se eventualna neslaganja trebala rješavati razgovorom. “Takve stvari se ne trebaju dešavati ne na javnim mjestima u središtu grada, ne u parkovima, apsolutno nigdje jer takve stvari se trebaju rješavati mirnim putem, za stolom.”