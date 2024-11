U polufinale glazbenog spektakla prošlo osam maestralnih kandidata: ''Ovo je jako tijesna trka'

Druga live epizoda počela je grupnim izvedbom hit pjesme 'A Little party Never Killed Nobody (All We Got)' iz filma Veliki Gatsby nakon čega je na pozornicu 'Superstara' stigla Antonija Blaće kako bi pozdravila publiku i podsjetila kako večeras isključivo gledatelji odlučuju o tome kojih će osam kandidata nastaviti natjecanje, a zatim je najavila i članove žirija.

''Ja sam sretna što ponovno imaš glas i da te danas čujemo“, rekla je Antoniji Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tema druge emisije uživo bila je 'Pjesma na dar' te su svi kandidati svoju pjesmu posvetili nekome.''To da sam u top deset kandidata mi je još uvijek nerealno“, rekao je Luka Tomić, koji je prvi nastupao i odlučio se na uistinu odvažan potez - pjevanje legendarne 'Marije Magdalene'. ''Posvećujem pjesmu desetogodišnjem Luki, koji je bio zaljubljen u Doris Dragović“, iskreno je priznao Luka.

''Bio si fantastičan, imao si ekspresiju, imao si nastup, imao si životnu energiju“, zadovoljno je komentirao Tonči, a složio se i Filip: „Definitivno si izgradio svoj stil i imidž, svi te prepoznajemo, ti daješ maksimum apsolutno svaki put i toliko se daješ i toliko se predaš.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ti svaki put meni daš neku novu dimenziju sebe. Ti zaslužuješ biti tu, ti gineš za svaku pjesmu, glas ti je iz epizode u epizodu sve bolji“, zaključila je Severina.

Foto: RTL Luka Tomić

Nakon Luke bio je red na Emi Bubić koja je izvela pjesmu 'Birds of a Feather'. Pjesmu koju originalno izvodi Billie Eilish Ema je posvetila bratu Leonu. „Odlučila sam mu otpjevati ovu pjesmu jer mi jako puno znači, jako sam vezana uz njega, on je moj idol i uvijek mi je podrška u svemu.“

''Ja sam jako slaba na tebe jer se nekako smatram preemotivnom u ovom trenutku i predivno mi je da si pjesmu posvetila bratu. Ono što ima Billie Eilish je to da je ona bezuvjetno kul, a ti to imaš! I to ili imaš ili nemaš u sebi“, zadovoljno je komentirala Nika.

Foto: RTL Emi Bubić izvela je pjesmu 'Birds of a Feather'. Pjesmu koju originalno izvodi Billie Eilish Ema je posvetila bratu Leonu.

''Narode, evo zašto i čemu služi muzika - kad ne znaš što da kažeš i kako da se izraziš zato je tu muzika“, poručio je Filip, a onda je Tonči mladoj Emi dao uistinu veliki kompliment i rekao: „Više mi paše ova pjesma tebi nego Billie Eilish. Čitav si paket, ti si pravi predstavnik nove generacije.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bojan Pavlović pjesmu 'Svirajte noćas samo za nju' legendarnog Tome Zdravkovića posvetio je svojoj supruzi koju je zaprosio upravo uz tu pjesmu, a pred drugi nastup uživo osjeća se puno opuštenije jer se vraća na svoj teren i izvodi glazbu koja mu najbolje odgovara.

''Otkud to da ženi posvetiš pjesmu, šokiran sam uistinu“, našalio se Filip pa dodao da, kako mu je već rekao, a sada potvrđuje, vlada svim žanrovima glazbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Toma Zdravković je bio kategorija za sebe i ja mislim da ti možeš biti kategorija za sebe, bio si odličan“, rekla je Bojanu Severina.

''Meni je s tobom uvijek kao da slušam neki CD ili neku playlistu, ti toliko vladaš time i veliki pozdrav ženi i ovako se voli ženu i ovako se ženi posveti pjesmu“, zadovoljna je bila Nika.

Foto: RTL

Monika Jukić pjesmu je posvetila rođakinji Emi, koja joj je kao sestra i koja se želi baviti modnim dizajnom stoga ne čudi da je Monika odabrala pjesmu o modi. I to ne bilo koju pjesma o modi, već kutni Madonnin 'Vogue'.

Nika se izvedba toliko svidjela da se pridružila publici i pljeskala i vriskala s njima, a Moniki rekla: „Ti si jedna pop divetina! Izgledala si odlično i baš si odlično plivala u tome, bilo je perfektno, nije bilo nikakve greške što sam navikla od tebe, a ono što nisam naviknula je vidjeti te u ovom ruhu.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Izabrala si remek djelo od pjesme i super izbor. Samo jedna mala sugestija - da bi to bilo deset od deset meni je falilo malo više drskosti, a ja znam da ti to možeš i da to nosiš u sebi, samo se opusti“, rekao je šesnaestogodišnjoj Moniki Filip.

Foto: RTL

Benjamin Hasanić naglašava kako mu je bilo bitno da on uživa u svojoj izvedbi u prvoj emisiji uživo te jedva čeka publici izvesti pjesmu Dženana Lončarevića 'Nema suza', koju je posvetio svim ljudima koje vode različite bitke na raznim životnim frontama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Meni je tako lijepo što ti znaš točno što znaš i kako to iznosiš. Baš je bilo grandiozno i baš si bio kao neki dirigent i baš si izdirigirao cijelu pjesmu i posvetio ju i ljudima i samom sebi. Bilo je pomalo samozatajno i intimno i uvijek me dirneš u dušu i hvala ti na tome“, dirnuta je bila Nika.

''Ti si iz emisije u emisiju sve sigurniji, sve samouvjereniji, nije bitno što pjevaš, sve što pjevaš ti se u tome dokažeš“, rekao je Benjaminu Tonči.

Foto: RTL Benjamin Hasanić koji je ovu emotivnu izvedbu posvetio svim ljudima koji se bore s problemima na bilo kojem frontu.

Marko Stanković odlučio se za izvedbu rock klasika grupe AC/DC 'You Shook Me All Night Long'. Pjesmu je posvetio svim ljubiteljima rock glazbe i kako je posebno motiviran opravdati 'Glas za spas' koji je dobio od žirija nakon prve emisije uživo, a u tome je evidentno i uspio.

''Dakle ovome služi žiri koji je iskusan i onda vidi da je ispred njih netko tko zaista može napraviti što treba. Ti si u potpunosti opravdao povjerenje koje si dobio kad si dobio 'Glas za spas'! Danas je svima jasno zašto smo povukli taj potez, ti si jednostavno čovjek iz kojeg izvire muzika i baš si za pozornicu i showman si - imaš energiju, imaš glas, imaš sve što je potrebno“, poručio mu je Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Imam temperaturu 39, ali ovo je bilo baš vruće. Scena je večeras bila sto posto tvoja i, što se mene tiče, ovo je bio jedan od najboljih nastupa u showu“, oduševljen je bio Filip, kao i Severina, koja mu je rekla: „Ja sam se danas prvi put naježila.“

''Ovo je savršena prilika da živite svoje snove, mi svi uživamo u ovome, hvala publici i produkciji na ovome“, razdragano je komentirao Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Rock zvijezda stigla je na pozornicu. Marko Stanković s hitom ''You Shook Me All Night Long'' razvalio je pozornicu i publiku dignuo na noge.

Karla Miklaužić pjesmu 'Moja posljednja i prva ljubavi' Tereze Kesovije posvetila je svom dečku Antoniju, a ujedno se ovom pjesmom pokazala publici u nešto drugačijem svjetlu.

''Toliko sam sretna da mogu biti u ovom žiriju i vidjeti vas i čuti uživo“, rekla je Severina i poručila Karli: „Ja želim da budeš jedna od najvećih pjevačica na ovim prostorima koja se ikad rodila.“

Filip nije imao komentara, jednostavno je ustao sa svog mjesta i impresionirano zapljeskao Karli.

''Pored naše spektakularne Tereze, ti si ovu pjesmu dovela u 21. stoljeće,“ poručio je Karli Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Sljedeći je na pozornicu stigao Hanan Velić, kako bi otpjevao pjesmu 'Clocks' grupe Coldplay. Hanan kaže kako se u prvoj emisiji uživo napokon uspio opustiti, ali da će sada biti još bolji. Za pjesmu 'Clocks' kaže da je pjesma njegovog života, a posvetio ju je svim mladim ljudima uz želju da osjete ljubav koju on osjeti kad ju sluša.

''Od prve audicije do danas, ja jedva čekam vidjeti što ćeš ti izvesti i ovo mi je bio najdraži nastup danas i tvoj najdraži nastup ikad. Htjela bih te pohvaliti jer je ovo pjesma s jako velikim rasponom i ti si time baratao savršeno i sve je bilo savršeno točno i prilagodio si ju sebi, a ostavio ju u svoj njenoj čaroliji“, oduševljeno je komentirala Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ja ću biti malo pribraniji od Nike pa ću reći samo da Chris Martin ne može ovako otpjevati ovu pjesmu i to bi bilo sve“, sažet je bio Tonči.

Foto: RTL Mladi i talentirani Hanan Velić otpjevao je hit 'Clocks' grupe Coldplay koji je posvetio svim mladim ljudima. Njegova izvedba oduševila je žiri koji se složio kako je i ovaj put Hanan ''razvalio''. I publika je oduševljeno reagirala, a čak su je od pojedinaca dobio ruže i medvjediće.

Pretposljednji kandidat koji je izašao na pozornicu 'Superstara' bio je Nikola Batinović, koji je izveo pjesmu Rag 'n' Bone Mana 'Skin'. Pjesmu je posvetio svom djedu koji ga je u životu naučio puno toga. Nikola se ovom pjesmom ujedno odlučio publici predstaviti u glazbenom stilu drugačijem od svojih prethodnih nastupa, kako bi pokazao kako se snalazi u svim žanrovima, a priznaje kako mu je u pripremi nastupa velika podrška bio i njegov prijatelj i cimer Marko Stanković.

Nakon nastupa Nikola je Filipu donio i vreću mandarina, kako mu je prethodno i obećao.

''Prošli put si me rasplakao, a ovaj put si me izvrnuo potpuno, iz svemira otvaraš škrinju emocija. Ovo je bilo genijalno, čvrsto, snažno i hvala vam što nam svaki put pokažete da ste jaki u svim žanrovima“, rekla je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ovo je bio jedan vrlo muški, frajerski nastup i bio mi je neočekivan nastup od tebe jer imaš nijansiran vokal i uvijek si iznosio sve nježno, a sada si baš iznio gard i svaka čast“, poručio je Nikoli Tonči, a Filip iskreno dodao: „Ovu pjesmu sam čuo milijun puta i muka mi je od nje, ali ti si ju donijeo na neki svoj način i bilo je kao da ju čujem prvi put. Pokazao si da impozantno vladaš svim žanrovima, ti si kompletan pjevač i imaš taj nerv koji nosiš u sebi i svaku pjesmu okreneš na svoje.“

Foto: RTL

Posljednja izvođačica večeri bila je Katarina Car. Katarina je izvela pjesmu 'Pretender' Foo Fightersa, koju je posvetila ljudima koji ne vjeruju u nju i lažnim prijateljima, ali i svojoj mami, koja je uvijek uz nju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ovo danas je bilo skroz neočekivano, baš si me iznenadila i oduševila“, rekla je Katarini Nika.

'Šlag na torti je što si odabrala Foo Fighterse, to je moj omiljeni bend i toliko sam uživao i energetski si toliko dobro to popratila, bilo je fenomenalno“, zadovoljno je komentirao Filip.

''Bila si točna u svemu, bila si genijalna, paše ti i biti s bendom i sama i fenomenalna si bila na tome, hvala ti na tome“, zaključila je Severina.

Foto: RTL

Nakon izvedbi svih desetero kandidata došlo je vrijeme za glasanje, a zatim i proglašenje osam polufinalista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tonči priznaje da ni sam ne zna za koga bi se odlučio i da mu je veliko olakšanje što na žiriju više nije teret odluke tko će proći u polufinale. „Ovo je toliko tijesna trka“, složio se i Filip.

Katarina Car, Hanan Velić, Benjamin Hasanić, Ema Bubić, Karla Miklaužić, Monika Jukić, Nikola Batinović i Marko Stanković proglašeni su polufinalistima ovogodišnjeg 'Superstara'!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Luka Tomić i Bojan Pavlović nažalost su završili svoj put u natjecanju.

„Bilo je predivno iskustvo, hvala Antonija tebi, sve je ljepše uz tebe, hvala žiriju, predivno iskustvo“, rekao je Luka, a Bojan se složio: „Hvala puno svima, publici i žiriju, predivno iskustvo.“

Ne propustite polufinalnu epizodu glazbenog spektakla 'Superstar' u subotu, 7. prosinca od 20.15 - uživo na RTL-u!