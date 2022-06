Osnovna škola "Dobri" u Splitu ove godine slavi respektabilne devedeset i dvije godine, prenosi Slobodna Dalmacija. Tim je povodom objavljena i bogata monografija koja je svoje predstavljanje čekala pune dvije godine, pogađajte - zbog pandemije.

Kako prenosi Slobodna, ova je škola rasadnik brojnih talenata. U nju su išli poznati hrvatski sportaši, političari, liječnici, književnici, slikari i glazbenici.

U njoj su prve uspomene stekle Severina, Lidija Bačić, Doris Dragović, ali i poznati splitski slavuji - Hari Rončević, Goran Karan i Jasmin Stavros. Za Slobodnu, hrvatske su se zvijezde prisjetile svojih osnovnoškolskih uspomena.

'Otpjevala sam solo sve bitke za Kozaru, Zelengoru, Kadinjaču, sve s pionirskom kapom'

"Išla sam i u školu Đordano Borovčić - Kurir, a razrednica je bila prekrasna učiteljica, Ksenija Vidošević. Ona je prepoznala moju muzikalnost od prvog razreda te sam morala uvijek izlaziti na ploču i otpjevati pred razredom neku pjesmicu ili svirat ksilofon ili melodiku. Ali je hvalila moju gibljivost, jer sam bila dobra na gredi i kozliću. Naime, tada sam htjela biti Nadia Comăneci. Također smo svi od prvog do četvrtog razreda išli na folklor koji je ona vodila. Otpjevala sam solo sve bitke za Kozaru, Zelengoru, Kadinjaču, sve s pionirskom kapom. Ali i plesali smo na folkloru i splitsko i vrličko i druga kola. Tako smo slavili u školi sve praznike… 1. maj, 29. novembar, Dan zasjedanja ZAVNOH-a, AVNOJ-a… Bitku na Neretvi i u njoj Borisa Dvornika, sve smo bitke slavili (pogotovo kad je Boris glumio, jer je naravno iz Splita). Od petog razreda, učiteljica glazbenog i voditeljica zbora (od 5. do 8. osnovne) bila mi je gospođa Katalinić", rekla je Severina.

"Jako se ljutila na mene jer nisam imala vremena za zbor. Već sam s 10 godina otišla u KUD "Mozaik" i u muzičku školu pa bi mi oprostila, al' s obrvom ''prema gore'' i prstom k'o laserom u mene i riječima: 'Imaš vrimena za ladit zube (pričat), a nemaš za zbor, aaa?'", prisjetila se Severina s osmijehom na licu, govoreći kako se i dan danas sjeća svojih kolega iz klupe.

'Bila sam prva u redu za sendviče i bublice'

Svojih se uspomena prisjetila i Lidija Bačić.

"Najbolja škola u Splitu, sretno djetinjstvo, to je prvo što mi pada na pamet. Najteža mi je bila matematika, najlakši engleski jezik. Imala sam super prijatelje, neke još i danas srećem. U školu sam kasnila, ali i izbivala zbog glazbenih nastupa, voljela sam glazbu, likovni i to vrijeme. Bila sam malo na svoju stranu, ali dobra kao ime moje škole..ha-ha..Pamtim da sam čekala marendu i bila prva u redu za sendviče i bublice. Pamtim i ulice i sve detalje na putu od Marmontove do škole, uvijek me uhvati nostalgija kad prođem tamo", ispričala je Lille.

'Sjećam se prvih simpatija i prvih prijateljstava'

Gospodin Savršeni svoju je prvu simpatiju upoznao upravo u ovoj školi.

"Osnovna škola "Dobri" ostala mi je u prelijepom sjećanju. Iz mog razreda ostao sam u bliskom kontaktu s Ivanom Caktašom s kojim se redovno čujem, a s ostatkom razreda se nažalost izgubio redovni kontakt. Ali zato se znamo sresti u gradu i uvijek lijepo popričamo i prisjetimo se osnovnoškolskih dana. Kada se prisjetim osnovne škole, sjetim se sati i sati igranja u školskom dvorištu, prvih simpatija i prvih prijateljstava. To su sve predivne uspomene koje ću zasigurno pamtiti cijeli život. U osnovnoj školi sam uvijek bio odličan učenik, a najviše me zanimala matematika i fizika. Tu moju ljubav je prepoznala moja razrednica Jadranka Vujčić koja je sigurno jedna od najzaslužnijih osoba za usmjeravanje moje znanstvene karijere", rekao je Toni Šćulac.

Zanimljivo, u ovu je osnovnu školu išla i famozna Fani Kerum. Ona je u sedmom razredu školi priskrbila značajna novčana sredstva tako što je na natječaju za dizajn poštanske markice.

Na predstavljanju same monografije okupili su se sadašnji i bivši djelatnici škole, a sama monografija donosi povijesni pregled rada i događaja od osnutka škole davne 1930. godine do danas.