Tri godine sama i sretna: Ingrid Divković bez filtera

Ingrid Divković (40) spisateljica je, blogerica i edukatorica poznata po svom autentičnom glasu. Već godinama inspiracija tisućama čitatelja koji u njezinim riječima pronalaze utjehu, snagu i hrabrost za promjene.

S njom smo razgovarali o pronalaženju mira daleko od gužvi, knjigama koje mijenjaju svijest, stvaralačkim pauzama, ali i o ljubavi - prema sebi, pisanju i životu kakav izabireš svjesno.

Ingrid, gdje ovog ljeta pronalazite svoj mir – jeste li više tip za more, rijeku ili planinu?

S obzirom na to da živim na moru, turističke gužve i cjelokupni kaos usred sezone sve mi teže padaju. S druge strane, nikada nisam bila ljubiteljica prenapučenih plaža, stoga posljednjih nekoliko godina vikende sve češće provodim u šumama Gorskog kotara, gdje doslovno cjelivam i dušu i tijelo. Ipak, kako mi do mora treba svega desetak minuta, često mu se vraćam kad osjetim potrebu. Najviše volim plivati u suton ili rano ujutro, dok je sve još netaknuto i čisto.

Koja knjiga Vam je trenutno u rukama i zašto baš ona?

Trenutno čitam knjigu Žene i ostala čudovišta autorice Jess Zimmerman – zaista posebna, umno osnažujuća knjiga koja mijenja duboko ukorijenjena, naslijeđena uvjerenja. Nakon nje planiram pročitati knjigu koja me već neko vrijeme intuitivno zove, a za koju mnogi kažu da je divna i oplemenjujuća na više razina. Riječ je o djelu I nebom teku rijeke autorice Elif Shafak, a odlučila sam je čitati baš tijekom dugih ljetnih dana, kada je moj osobni odnos s morem, rijekama i vodom uopće – posebno izražen.

Imate li najdražeg autora ili autoricu?

Elif Shafak već je godinama jedna od mojih najdražih autorica. Njezine vrijednosti u potpunosti rezoniraju s mojim vlastitim, a uz to me svaki put iznova oduševljava njezin lirski senzibilitet, bogat pripovjedački stil i bujna mašta.

Pišete li trenutno nešto novo ili ste u fazi promišljanja?

Promišljanje mi je urođeni habitus, no kad je riječ o pisanju knjiga, trenutačno sam si uzela mali odmor. Ovoga sam proljeća završila svoju šestu knjigu, kojoj se, iskreno, radujem kao da je prva. Posebna mi je iz više razloga, ali najvažniji je taj što je posvećujem svom sinu Valu. Kroz nju se provlače raznolike i životne teme – od samosvjesnog majčinstva, plodonosne samoće, usamljenosti, ljubavi i neljubavi, do osobnog rasta i svakodnevnih unutarnjih previranja. Planiram je objaviti na proljeće 2026. godine, što mi se čini kao idealno vrijeme za poruke koje donosi.

Čime se sve danas bavite? Vaše aktivnosti sežu od radionica i biblioterapije do radijskog etera. Gdje osjećate najveću prisutnost i strast?

Trenutačno najviše radim na online edukacijama i svojim kreativno-literarnim radionicama. Najpoznatija je Soul Writing, koju žene zaista obožavaju. Uz to, vodim mentorske programe za mlade i još neafirmirane autore kojima pomažem da ispričaju svoje priče – neke od njih i do prve knjige. Radijski eter sam napustila prošle godine zbog nefleksibilnog radnog vremena, što mi je u početku teško palo jer jako volim radio. No da bi nešto bilo kvalitetno, moramo biti prisutni – a ja sve što radim, radim s punim srcem.

Dodatno se usavršavam u biblioterapiji, a san mi je pokrenuti radionice za djecu kako bismo poticali kreativnost i prevenirali tzv. digitalni autizam, koji se javlja uslijed prekomjernog korištenja ekrana u razvoju. Također, digitalni marketing me veseli jer mi pruža prostor za kreativni storytelling koji rado koristim.

Ipak, kad me netko pita gdje osjećam najveću strast – odgovor je uvijek isti: pisanje, mentorstvo i edukacija.

U ljubavi ste mnogo puta pisali iskreno i ranjivo. Kako Vam danas izgleda to poglavlje života? Jeste li zaljubljeni?

Jesam, u samu sebe. Ljubav sam uvijek živjela bez sigurnosnih rukavica, pa tako i pisala – što me često koštalo. Mira, živaca, srca, ponosa, ponekad i novaca. Znala sam voljeti potencijal u nekome, a ne stvarnu osobu, što me s vremenom naučilo da na početku, ali i kraju svakog odnosa – moraš izabrati sebe. I to bez iluzija.

Danas joj pristupam zrelije, samosvjesnije, pažljivije i mudrije. Naučila sam razlikovati zaljubljenost u iluziju od prave ljubavi. Učim i na svojim i na tuđim greškama.

Zaljubljena sam u činjenicu da već skoro tri godine živim ispunjen život bez partnerskog oslonca, a da se ne osjećam neispunjeno. Dapače. Ovo razdoblje, koje neki zovu "samovanjem", za mene je dragocjena prilika za bolje upoznavanje sebe – one koja sada točno zna što želi, ali još važnije – što više nikad neće dopustiti.

Postoji li jedan par s hrvatske estrade koji biste izdvojili kao primjer zdrave i podržavajuće veze?

Moram priznati da mi je teško odgovoriti na to pitanje jer sam s godinama naučila da ništa nije onako kako izgleda – ni na prvi, ni na drugi pogled. Stoga ne bih isticala imena. Zdrav odnos je za mene onaj u kojem oboje imaju hrabrosti ogoliti se jedno pred drugim, pokazati ranjivosti i birati se i u dobrim i u lošim danima – bez potrebe za savršenstvom.

Samohrana ste majka. Kako se majčinstvo mijenja kako Val raste i što Vam je trenutno najizazovnije?

Točno. Iako se, službeno, moj status vodi kao jednoroditeljska obitelj jer Val ima živog oca kojeg povremeno viđa. Ipak, realno sam već tri godine u toj ulozi potpuno sama, uz ogromnu pomoć moje majke, bez koje ne znam kako bih sve izdržala.

Od samog početka prihvatila sam svoju situaciju jer vjerujem da je mir djeteta najvažniji – čak i ako to znači da odrasta samo s jednim roditeljem. Val je divno dijete: emocionalno stabilan, znatiželjan, empatičan. I da, ponekad mi pomiče sve moguće granice, ali tako valjda i treba biti.

Najveći izazov? Održati ravnotežu između potpuno posvećene majke i još uvijek kreativne žene koja nosi stotinu ideja u sebi, a slobodno vrijeme i društveni život zasad su još uvijek – luksuz.

Za kraj – zamislite da jednu emociju šaljete u boci niz more. Koja bi to bila i zašto?

Poslala bih – potrebu za perfekcionizmom. Prečesto imam osjećaj da se svi oko mene više zabavljaju, dok ja sama sebi stalno pišem “kazne”. I emocionalne, i financijske. Vrijeme je da pustim taj teret i dopustim si više lakoće.

