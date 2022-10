Glasine o tome da Travis Barker ima fetiš na stopala kruže već neko vrijeme, a obožavatelji kažu da nove fotografije "potvrđuju" ono što su svi mislili, piše Unilad.

Naime, Travis je ponovo potaknuo glasine da ima fetiš na stopala svojom posljednjom objavom na Instagramu, nakon što je podijelio tri fotografije na kojima pozira njegova supruga Kourtney Kardashian.

Travis je podijelio snimke na kojima Kourtney pozira zavaljena u kadu punu sapunice kako bi promovirao njenu suradnju s njegovom kozmetičkom linijom Barker Wellness.

I tu bi priči bio kraj da on nije njena stopala stavio u prvi plan uz komentar "Moja žena ima anđeoska stopala", što je dodatno potaknulo nagađanja da par ima neku vrstu fetiša na stopala.

Neki njegovi pratitelji burno su reagirali na objavu te su mu jasno poručili da ih nije briga za njegov fetiš. "Nije me briga, nisam ovo tražio", "Tvoj fetiš na stopala je svačiji problem", "Makni to odavde", komentirali su.

Čak je i Kourtneyina sestra Khloe u svibnju natuknula da "Kravis" voli stopala kad ju je voditeljica podcasta "Not Skinny But Not Fat" Amanda Hirsch pitala je li "postoji fetiš na stopala" između Travisa i Kourtney. "Izgleda tako. No, nisam s njima u spavaćoj sobi", kazala je.