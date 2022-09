Od početka koronavirusa, pjevač Tony Cetinski je imao svoje mišljenje o mjerama zaštite i cijepljenju. Svoje stavove o koronavirusu je iznosio tijekom svojih live obraćanja na društvenim mrežama. Pa je tako jednom rekao da bi "radije na Goli otok nego da se cijepi".

"U mojoj glavi je najaktualnija tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće, nek se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspimo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse", rekao je Tony pa nastavio:

'Otvorite Goli otok'

"Nadam se da me Facebook neće zatvoriti, zbog toga što bi u demokratskom društvu trebalo dozvoliti da se o svim temama priča. Ali sve se nešto prešućuje, stalno se priča o tom obaveznom cijepljenju. Ja i moja obitelj, mi se nećemo cijepiti", kaže.

Također je podijelio i objavu u kojoj je opisano "kako na legalan način odbiti cijepljenje".

'Prouči svoja prava'

"Budi inteligentan i prouči svoja prava", bio je početak objave. U objavi se također upućuje ljude da pitaju liječnika sadrži li cjepivo "stanice abortiranog fetusa":

O štetnosti cijepljenja pričao je i u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

"Danas nam je dan žrtava oštećenih cjepivom pa potpisujemo virtualne svijeće na stranici lightakandle.eu. Tu obilježavamo današnji dan tako da kliknemo na svijeću i zajedno dajemo svoj doprinos da se osvijesti da žrtve cjepiva postoje", izjavio je.

Prokomentirao je i testiranje na koronavirus.

"Krenite i životinje testirati. Meni je pas bio pozitivan pa sam ga kastrirao i sada je negativan. Lijek je kastracija", napisao je. "Lockdown=Lickdown", dodao je u komentarima.

Ljudi kao ovce

Ljudi za njega prije dvije godine bili kao ovce.

"Novo normalno? Pa ljudi moji da li ste vi normalni koji ovo gutate? Možda sam ja lud", napisao je.

Oglasio se i kada je lani otkazao nastup u Zadru.

"Nikako ne želim dijeliti svoju publiku na cijepljene i necijepljene, niti bilo kako drugačije. Želio bih koncert bez podjela. Samo ljubav za sve. Stoga se nadam da ćemo uskoro održati koncert na kojemu ćemo se svi moći družiti bez podjela", napisao je tada.