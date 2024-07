Otac ga je tukao, kći ga se odrekla, a zbog religijskog kulta rođendan će proslaviti sam

Omiljeni američki filmski glumac Tom Cruise danas slavi 62. rođendan. Poznat po svojoj neumornoj energiji i sjajnom talentu, Cruiseu bi rijetki dali godina koliko piše na torti, a pamtimo ga po nezaboravnim ulogama u "Top Gunu", "Nemogućoj misiji", "Posljednjem samuraju", "Herojima i kukavicama" i ulozi u "Top Gun: Maverick".

Otac ga je maltretirao, tukao i naučio najvažniju životnu lekciju

Rođen je 3. srpnja 1962. godine u katoličkoj obitelji, živio je u siromaštvu, a zbog očeve nemogućnosti da pronađe dobar posao, njegova se obitelj selila mnogo puta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U jednom intervjuu glumac je otkrio prilično mračnu stranu svog djetinjstva. Kako je njegov otac bio izrazito strog, grub i nepravedan prema djeci, često ih je tukao zbog svakakvih beznačajnih razloga, a Tomu nije trebalo dugo da shvati da mu je otac nasilnik i kukavica.

Foto: Profimedia Tom Cruise

"Moj me otac naučio najvažniju lekciju o tome kako život funkcionira. Često me znao prevariti svojom smirenošću, no čim bih se ja opustio i osjećao sigurno, BAM, uslijedio je udarac. Već sam tada počeo razmišljati: 'Nešto nije u redu s njim. Ne može mu se vjerovati. Moram biti jako oprezan svaki put kad mi je blizu'", rekao je glumac, kojemu to nije bio jedini problem koji mu je komplicirao djetinjstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Patio je zbog fizičkog izgleda, a posebne komplekse imao je zbog zuba

Tom je u djetinjstvu patio i jer je bio niži u odnosu na svoje vršnjake, a bio je nesretan i zbog iskrivljenih prednjih zuba. Kasnije ih je sredio, izbijelio i izravnao.

Foto: Profimedia Tom Cruise

Kada je glumio Stevea Randlea u filmu "Autsajderi", Tom je dobrovoljno skinuo kapicu s prednjeg zuba koji je slomio leteći pak na hokejaškoj utakmici jer su mu krivi i pokvareni zubi odlično odgovarali ulozi uličnog buntovnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Tom Cruise

Zbog čestih selidbi, Tom je do svoje 14. godine promijenio čak 15 škola. Osim privatnih problema kod kuće, ni u školi mu nije bilo lako. Tom je imao popriličnih problema s učenjem zbog disleksije, ali s vremenom je uspio prevladati tu prepreku.

Kao klinac je sve oduševio glumom, a htio se i zarediti

Kada je sa obitelji 1971. preselio u Kanadu, prvi put se susreo s glumom i u plesnoj predstavi oduševio sve prisutne. Njegova profesorica tada je otkrila da su njegova improvizacija i plesni pokreti savršeni te da je Tom jedan od najtalentiranije djece u dramskoj grupi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Tom Cruise

S 14 godina upisao je srednju školu na franjevačkom teološkom učilištu u Cincinnatiju i namjeravao se zarediti za katoličkog svećenika. Međutim, nakon godinu dana je ipak odustao od te ideje i vratio se u redovnu školu.

Unatoč tome što nikada nije studirao glumu niti pohađao sate glume, 1981. godine producenti su odmah primijetili njegov talent na kastingu i dali mu ulogu u filmu "Beskonačna ljubav", a sve ostalo je postala povijest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Tom Cruise

U četrdeset godina karijere, Tom Cruise je od nesigurnog i iskompleksiranog dječaka postao vrhunski glumac koji je briljirao u više od 50 filmskih blockbustera i bio nominiran čak tri puta za najprestižniju filmsku nagradu, Oscar.

Prvi brak uveo ga je u kult scijentologije

Toma je ponajviše proslavila uloga u filmu "Top Gun", na čijem je snimanju upoznao svoju prvu suprugu - Mimi Rogers, koja ga je uvela u svijet scijentologije. Njih dvoje bili su u braku od 1987. do 1990. Iako je ona odgajana po scijentološkim pravilima i načelima, kult je s godinama napustila, dok Tom i danas ima ista vjerovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Nakon razvoda od glumca, ostala je upamćena Mimina izjava za časopis "Playboy" kako je Tom mislio da mora biti u celibatu kako bi "održao čistoću svog alata".

S Nicole Kidman je posvojio dvoje djece, pa je zatim ostavio zbog kontroverzne ideologije

Upravo zbog toga, propao je i njegov drugi brak, s glumicom Nicole Kidman, s kojom je posvojio dvoje djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao zakleti scijentolog, Tom je odlučio da će i njihovu djecu odgojiti u skladu s tom religijom, pa je tako i bilo. Nicole se u jednom trenutku počela osjećati isključeno iz njihove rutine i vrijednosnog sklopa, pa je došlo do zahlađenja odnosa.

Foto: Profimedia Tom Cruise i Nicole Kidman

Bella i Connor odjednom su svoju majku, ženu koja ih odgaja, počeli nazivati "supresivnom osobom", što je službeni scijentološki termin za osobe koje nisu vjernici, tj. nisu članovi zajednice scijentologa. Prema njihovu vjerovanju, scijentolozi bi trebali izbjegavati svaki bliži kontakt s osobama koje su supresivne, što je kasnije imalo značajan utjecaj na njihovu obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: AFP, TORSTEN BLACKWOOD Tom je bio u braku s Nicole Kidman.

Kada je došlo do iznenadnog razvoda, koji je zatražio upravo Tom, sud je puno skrbništvo nad djecom dodijelio njemu, i to baš zato što su bili vjernici čija je sveta dužnost izbjegavati osobe koje nisu scijentolozi.

Nicole se 2006. ponovno udala i u sretnom je braku s pjevačem Keithom Urbanom, s kojim je dobila još dvoje djece, a Tom je ubrzo našao i treću ženu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog kulta ga je ostavila i treća supruga, a kći ne želi ni čuti za njega

Sa 16 godina mlađom Katie Holmes, od koje se razveo 2012., Tom Cruise dobio je kćerkicu Suri Cruise. Par se službeno upoznao 2005. godine na snimanju filma "Nemoguća misija 3", a već nakon mjesec dana bilo je jasno kako su Katie i Tom nerazdvojni.

U jesen iste godine, Katie je ostala trudna, a Tom je tada kupio kućni ultrazvuk kako bi pratio trudnoću, što su liječnici oštro kritizirali jer kao netko tko nije član medicinskog osoblja, ne zna i ne može pratiti uredan tijek trudnoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Tom je također imao neke neobične zahtjeve za Katie tijekom poroda. U proljeće 2006. godine rodila se djevojčica Suri.

Foto: Profimedia Scijentologija je bila i razlog njegovog razvoda od Katie, koja nije htjela da njihova kći bude odgajana po strogim pravilima crkve.

Zbog svoje religije, od koje se nema plana odvojiti, Tom danas ne razgovara ni sa Suri, koja se nedavno i odrekla očevog prezimena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Suri Cruise

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi su spremni dati 20 tisuća dolara za portret psa. Direkt razgovarao sa slikaricom kod koje se čeka na red