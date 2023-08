Čini se kako glumac Tom Cruise (61) i dalje ne može preboljeti svoju bivšu ljubav, glumicu Sofiu Vergaru (51). Nakon razvoda braka Sofie i glumca Joea Manganiella (46), Tom se i dalje nada da će ponovno osvojiti srce neprežaljene ljubavi.

Tom i Sofia bili su u kratkoj ljubavnoj vezi davne 2005. godine, prije nego što je glumac završio u vezi s glumicom Katie Holmes (44). Navodno je Toma "kopkalo" što nije osvojio Vergaru, prenosi New York Post.

U knjizi "Tom Cruise An Unauthorized Biography” piše da je Vergaru osvojio Tomov osmijeh , a on se dosta trudio oko nje. Često ju je zvao, donosio joj je cvijeće i čokolade što je glumicu oborilo s nogu. No, postoji jedna stvar koja je Sofiu "kočila". Ona kao pobožna katolkinja se jako brinula hoće li je u budućnosti Cruise htjeti preobratiti na scijentologiju. Vjerovala je da bi nakon toga gorjela u paklu i ubrzo su prekinuli vezu.

Podsjetimo, Sofia i Joe su nedavno potvrdili šuškanja o razvodu.

"Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo ovom novom fazom naših života", podijelili su na društvenoj mreži.

