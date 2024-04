Sandra Benčić našla se u fokusu javnosti nakon što je stranka Možemo objavila da će ona biti njihova kandidatkinja za premijerku.

Političarka i aktivistica za građanska prava u braku je s Miroslavom Petrovićem, koji je također član političke stranke Možemo. Petrović radi kao administrativni službenik na Fakultetu političkih znanosti te je Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte. Supružnici imaju dvojicu sinova.

Benčić diplomirala pravo u 36. godini

Rođena je 1978. u Zaboku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Mnogi spočitavaju Benčić što je pravo diplomirala u 36. godini.

"Na Pravnom fakultetu potvrdili su nam i da je drugu godinu fakulteta ponavljala jednom, a četvrtu čak tri puta", piše Narod.

Zbog privatnih poslova prozivao ju je zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

"Obrt koji je vodila Sandra Benčić, jedna od vodećih ljudi platforme Možemo!, kroz zadnjih godinu dana ili više bio je pod blokadom. Taj obrt bez ijednog zaposlenika za navodno EU savjetovanje nije uspio nominalno poslovati", rekao je Bartulica i pitao se kako ona misli upravljati cijelim gradom s milijardama u proračunu, ako nije uspjela voditi ni obrt bez zaposlenika.

Aktivistica je Centra za mirovne studije. U Algebri je predavala prije nego što je postala saborska zastupnica. Također je radila kao vanjska stručnjakinja Vijeća Europe za slobodu govora, a bila je i članica Povjerenstva za postupanje po pritužbama u MUP-u i Savjeta za razvoj civilnog društva.

Benčić je navedena i kao jedna od osnivačica Zaklade Solidarna.

Foto: Neva Zganec PIXSELL Foto: Neva Zganec PIXSELL

Kako je saborska zastupnica upoznala supruga

"Naše upoznavanje je smiješna priča koje se rado sjetimo. Naime, kada me vidio prvi put u životu, izgledala sam kao izvanzemaljac jer sam bila kod frizerke s folijama na glavi za pramenove. Nije neki prizor, ali eto, bilo mu je simpatično. On je došao s našom zajedničkom prijateljicom s kojom je pripremao projekte za EU fondove da im nešto pomognem, a jedino slobodno vrijeme koje sam imala bilo je tih 45 minuta dok sam bila kod frizerke s bojom na glavi. Uglavnom, nakon tog susreta vidio me i u boljim izdanjima. No koliko god me impresionirao na tom prvom susretu, zbog mladolikog izgleda mislila sam da je klinac u ranim dvadesetima. Tek kad sam doznala da nije, da smo gotovo generacija, otpustila sam kočnice i vrlo brzo smo shvatili da je to – to", ispričala je Sandra Benčić za Story.

Objasnila je i koliko joj je važna podrška supruga: "Nekako to osjetite kad upoznate pravu osobu. Nakon što smo prohodali, brzo smo počeli živjeti zajedno jer nije bilo nikakve sumnje da je to ono što želimo. Miro me usrećuje na isti način i danas zaista ne bih mogla raditi ni pola onoga što radim da mi on nije apsolutna podrška. Kad kažem podrška, ne mislim na to da me tapša po ramenu i kaže: ‘Ajde, ajde’, nego je zaista preuzeo mnoge aspekte brige o kućanstvu kako bi stvari funkcionirale i kod kuće i na poslu. Uz to, njegovo mišljenje i stavovi su mi neizmjerno važni kada se suočavam sa životnim ili poslovnim dilemama."

"Oboje nas najviše opuštaju zajednička druženja, bilo da smo samo nas dvoje, bilo s prijateljima, oboje volimo nogomet (i igrati i gledati), kao i sličnu glazbu. Neke stvari ipak radimo odvojeno, recimo na koncerte uvijek idem s prijateljicom i vjenčanom kumom jer Miro nije baš od toga, no svaki slobodan vikend i godišnje odmore provodimo, naravno, s djecom. Putovanja su nam sada rijetkost jer su klinci još mali pa se to većinom svodi na odlazak kod nas na more, kratke odlaske kod mojih u Zagorje, a zimi idemo kod Mirinih roditelja u Njemačku gdje zajedno provodimo Božić i Novu godinu", rekla je.

Foto: Zvonimir Barisin PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin PIXSELL

Nakon ponoći svi zastupnici polude

Saborska zastupnica je pričala kako se zastupnici ponašaju nakon radnog vremena: "Obično nakon ponoći, svi polude. To je kao na maturalcu." Dodala je i kako nakon duge rasprave s kolegicama iz SDP-a i drugih stranaka popije piće pa idu kući.

"Kaj ima posla na kojem se ne trača? Pogledati Sabor nekad je to, vidjeti Hrvatsku u malom", komentirala je za Večernji list.

Pričala je i koliko obaveza stigne obaviti u danu: "Nema tih superžena koje sve stižu, raditi 15 sati na dan i da im je sve doma tip top i da su im djeca odlično, i da stignu vrijeme provoditi s njima, i s prijateljicama, znači to ne postoji, uvijek nešto pati. Volim kuhati jer me to opušta, voli i muž pa se ponekad i tučemo."

Nije krila ni svoj glazbeni ukus: "Idem često na koncerte, ne propuštam Let 3, na TBF idem često, Hladno pivo."

Osvrnula se i na posebnu vrstu klubova: "Prije 10, 15 godina kada je zapravo scena nastajala i kad je bila velika diskriminacija prema LGBT osobama, tad su nastajali LGBT klubovi. Ne znam gdje su nestali."

Foto: Sasa Miljevic/ PIXSELL Foto: Sasa Miljevic/ PIXSELL

