Tko je Mile Kekin? Ivana: 'Djelovao je preplašeno, bilo je užasno smiješno'

Mile Kekin (53), legendarni frontmen grupe Hladno pivo i uspješan solo izvođač, jedan je od najistaknutijih glasova hrvatske glazbene scene. Poznat po svom prepoznatljivom vokalu, britkim tekstovima i scenskoj karizmi, Kekin se osim glazbom bavi i predavanjem engleskog i njemačkog jezika.

Iza njega je 37 godina glazbene karijere, a osim glazbenih aktivnosti, u medijima se često spominje zbog svojih stavova i komentara o društvenim i političkim događajima, zbog čega je postao glasnogovornik generacije koja cijeni autentičnost i iskrenost.

Počeci i uspjeh s Hladnim pivom

Glazbena priča Mile Kekina započela je krajem 1980-ih u zagrebačkim Gajnicama, gdje je s grupom prijatelja osnovao bend koji će obilježiti povijest hrvatske rock scene. Njihov debitantski album Džinovski (1993.) donio je sirovu energiju punka, dok su sljedeći albumi poput G.A.D. (1995.) i Desetka (1997.) dodatno definirali njihov zvuk i osigurali mjesto na vrhu alternativne scene.

Kekinov oštar i duhovit pogled na društvo pretočen je u hitove poput "Zimmer Frei", "Samo za taj osjećaj", "Nije sve tako sivo" i "Superman". Ove pjesme obilježile su odrastanje mnogih generacija. S bendom Hladno pivo osvojio je osam Porina i brojne druge nagrade.

Solo karijera

Nakon dugogodišnjeg rada s Hladnim pivom, Kekin je 2001. godine objavio svoj prvi samostalni album "U dva oka" s projektom "Mile i putnici". Sedamnaest godina kasnije uslijedio je "Kuća bez krova" (2018.), introspektivniji i osobniji album koji je pokazao drugačiju stranu njegovog stvaralaštva.

Kekinov najnoviji solo album "Nježno đonom" (2023.) označava novo poglavlje u njegovoj karijeri. Album donosi pjesme poput "Što će reći ljudi", "Pater familias" i "Zubić vila".

Osim glazbene karijere, Kekin je poznat i po svojim glumačkim nastupima u serijama poput "Bitange i princeze" te filmovima "Max Schmelling" i "Pjevajte nešto ljubavno". Kao profesor engleskog i njemačkog jezika te društveni aktivist, često se javno izjašnjava o važnim društvenim pitanjima.

Podsjetimo da su Mile i Ivana Kekin (40), ugledna psihijatrica i političarka, u sretnom je braku od 2007. godine. Njihova ljubavna priča započela je istog ljeta kada su se upoznali, a nedugo nakon toga odlučili su ozakoniti svoju vezu. Tijekom više od 17 godina zajedničkog života, par je izgradio skladnu obitelj s dvoje djece – sinom Vitom i kćeri Mišom.

Zanimljivo je da je Ivana, još prije nego što su se službeno upoznali, rekla prijateljici da će se udati za Kekina nakon što ga je vidjela u emisiji "Mjenjačnica".

"Gledala sam ga na televiziji u emisiji u kojoj se on mijenjao s nekakvim osječkim specijalcima. Emisija je bila jako duhovita, a posebno smiješan bio je dio kada je Mile, bez da je to znao, morao skočiti s padobranom iz aviona. On nije avanturističke naravi i djelovao je toliko preplašeno, bilo je užasno smiješno. Tu emisiju sam gledala sa svojom najboljom prijateljicom i rekla sam joj: 'Ja ću se udati za ovog tipa.' Istu večer sam ga srela u Gjuri, što je bila nevjerojatna slučajnost. Sudbina. I tako sam to sebi protumačila. Odmah sam mu prišla i vrlo brzo mu objasnila da je on čovjek mog života te da mu se ne isplati puno buniti, i tako je to krenulo", rekla je tada Ivana u podcastu Nevena Ciganovića i dodala:

"Prišla sam mu potpuno spontano, bez ikakve pripreme, što je za mene netipično jer sam inače velika štreberica i pripremam se za svaki govor u Saboru. Došla sam i rekla mu 'Bok', a on me pogledao začuđeno, kao da se pita 'Što hoćeš?'. Tada sam ispalila nešto poput: 'Imaš super frizuru.' On je tada bio ćelav, a ja sam imala jako velike dreadlockse."

