Otkad je vatrena navijačica Ivana Knoll (31) objavila da je prekinula sa svojim dečkom Antom, nakon 13 godina veze, a vijest o tome proširila se po svim medijima. Ranije su postojale Spekulacije da je Knoll u vezi sa sportašem, no ona je tada objasnila da Ante nije nikakav sportaš nego direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama.

Unazad nekoliko godina, Ivana nije imala niti jednu zajedničku fotografiju s Antom, dok je ranije često objavljivala zajedničke selfije s brojnih putovanja. Tada je u jednom intervjuu za Večernji list otkrila kako on želi biti podalje od očiju javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega", rekla je Ivana tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povezivali ju sa sportašima

Knoll je prvi put otkrila da je u vezi 2021. godine putem svog Instagram.

"Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća dulje od sedam godina", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi su ju povezivali sa sportašima, a Knoll je tada svima začepila usta te otkrila čime se bavi njezin sada bivši dečko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila ni s kakvim sportašem u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no zapravo se bavi građevinom", rekla je tada.

Prekinuli nakon 13 godina

Podsjetimo, u nedjelju je putem Instagram otkrila da je prekinula s Antom nakon 13 godina te otkrila razlog prekida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna", poručila je Knoll. "Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponovit. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa", rekla je Ivana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Knoll o izdanju Maje Bajamić: 'Izrazito loša kombinacija, meni ovo izgleda jako loše'