Sabka postala zvijezda TikToka, Tihomir za Net.hr otkriva: 'Miruje samo dok spava'

Influencer iz Sarajeva Tihomir Ostojić, poznatiji kao Makaki na TikToku, svakodnevno oduševljava svoje pratitelje duhovitim videima u kojima glavnu ulogu ima njegova nestašna mačka Sabka. Poznata je po svojim neodoljivim, ali ponekad i nepredvidivim ponašanjima, često je nestašna – baca stvari s polica, lukavo izaziva Tihomira, a nerijetko se i vozi "liftom".

Njihove avanture unose dozu humora i vedrine u svakodnevicu brojnih gledatelja. Upravo zbog te posebne veze između Tihomira i njegove mačke Sabke, odlučili smo kontaktirati Tihomira kako bismo saznali više o njihovom zajedničkom životu. Na naša pitanja odgovorio je putem TikToka, otkrivajući nam detalje iza urnebesnih videa koji redovito nasmijavaju mnoge ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uništila mu mobitel

Svaki dan donosi novu dozu uzbuđenja i nepredvidivosti, od buđenja u cik zore do trenutaka kada Sabka priredi pravu akciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tipičan dan sa Sabkom je jako turbulentan. Probudi me negdje oko 4:30, pa se premjestim u drugu prostoriju i pusti me negdje do 10:00, pa me opet probudi. Uglavnom mi gricka noge, pa me lupa šapom po glavi. Zatim je nahranim i onda ona legne spavati. Odspava negdje dva sata i onda kreće akcija. Samo je mirna u trenucima kada spava, a ostatak dana je u gasu", ispričao je.

Sabka je vrlo živahna mačka, pa nije iznenađujuće da je došlo do brojnih šteta. Ipak, jedna se posebno izdvojila i nanijela mu znatnu financijsku štetu.

"Napravila je puno šteti, ali mislim da je najveća kad mi je izbila Iphone iz ruku i puko je. Bilo je puno šteti koje je napravila, ali to za mobitel je najgore što je napravila", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Planira udomiti još jednu mačku

Iako je na početku izjavio da Sabka "miruje jedino dok spava", ni njezina neiscrpna energija nije ga spriječila da razmišlja o udomljavanju još jedne mačke.

"Razmišljao sam o tome da možda na jesen udomim još jednu mačku. Nisam siguran kako će moja luđakinja reagirati na to, ali razmišljam o tome. Možda uzmem škotsku kratkodlaku", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tihomirova ljubav prema životinjama očita je već godinama, a Sabka nije prva mačka u njegovu životu.

"Sabka mi je otprilike peta mačka, a trenutno imam još dvije mace, Mišu i Rajka. Oni su sada s mojim roditeljima", dodao je s ponosom.

Što je još Tihomir otkrio, pogledajte u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li čuli za novi trend? Ne dekorita se više dnevni boravak, nego hladnjak