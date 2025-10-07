Tihana Zrnić otkrila čime se bavi nakon 20 godina izbivanja iz medija: 'Bez sporta ne mogu živjeti'

Tihana Zrnić ime je koje je prije više od dva desetljeća osvojilo titulu Miss Zagreba, ali njezina priča daleko nadilazi svijet modne piste. Nakon što je stekla prepoznatljivost kao televizijska voditeljica diljem Hrvatske, Tihana je odlučila povući se iz javnog života kako bi se posvetila obitelji i novim životnim izazovima. Danas je sportska komentatorica na Sportklubu, gdje strastveno prati i analizira teniske mečeve. Samo za Net.hr otvorila je vrata svoje svakodnevice i otkrila kako je ljubav prema sportu oblikovala njezin profesionalni put.

Javnost već dugo nije čula za ime Tihane Zrnić, a u ranim 2000-ima bili ste glavna tema. Čime se danas bavite?

Iako je već prošlo preko 20 godina od mog javnog nastupa u medijima, i dalje sam jednim dijelom dio njih. Već pet godina radim na Sportklubu kao komentator tenisa. Uz to imam i privatni posao s nekretninama.

Foto: Borna Filic/pixsell

Kako se danas s odmakom prisjećate svojih televizijskih dana?

Prije 20 godina TV je bio puno jači i dominantniji medij nego što je danas. Ono što je tada bio televizijski program, danas su društvene mreže. Uz manekensku karijeru i status javnog lica, to je za mene bilo intenzivno radno razdoblje, kada se doista puno radilo. Ja sam se nekako uvijek najbolje snalazila u sportskom programu, pa me ta moja strast odvela prema Sportklubu, gdje i danas radim ono što najviše volim, a to su sport i tenis.

Što vam je donijela manekenska karijera i biste li voljeli opet prošetati nekom pistom?

Manekenska karijera mi je donijela vrlo dobre prihode u ranoj mladosti, kao i brojne modne evente i putovanja, ali ipak sam više pripadala sportskim afinitetima, što sam mogla izražavati tada na HRT-u, a i sada na Sportklubu.

Mislite li da bi se ponovno mogli zamisliti pred kamerama, možda u nekoj drugoj ulozi?

Pred kamerama sam i na Sportklubu jer redovito snimamo teniske emisije i odlazimo uživo na sportska teniska događanja. Tako se najugodnije osjećam, a kada je u pitanju sportski sadržaj, to je za mene dobitna kombinacija.

Zbog čega ste odlučili nestati iz javnosti?

S TV-a sam otišla jer sam u kratkom vremenu rodila dvije kćeri, i stvari su se nekako posložile tako da sam se u potpunosti njima okrenula. To mi je odgovaralo jer sam baš majčinski tip.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Kako ste se nosili s pritiskom i znatiželjom medija u periodima kada ste bili najeksponiraniji?

Danas, u ovim zrelim godinama, drago mi je da nisam više toliko dio javnog prostora. Najbolje je kada svoj život i privatnost možete držati za sebe. Nisam aktivni sudionik ni društvenih mreža – jednostavno nisam taj tip i izloženost me na taj način ne zanima.

Kako najviše volite provoditi vrijeme sa svojim kćerima?

Moje kćeri su već punoljetne osobe i obje profesionalne sportašice, što mi je iznimno drago. Veselim se njihovim sportskim uspjesima i aktivno ih pratim.

Što vas danas najviše ispunjava u svakodnevici?

Najviše me ispunjava moja boxerica Šapa, tenis, gym i sve što ima veze sa sportom.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Koja je vaša mala rutina ili ritual bez kojeg ne možete zamisliti dan?

Moji rituali su svi oni kojima ugodim sebi – od knjiga, serija, vježbanja, masaža, fine hrane, ugodnog društva i što više smijeha, do putovanja koja su u posljednje vrijeme sve češća.

S obzirom na to da radite za sportski portal, koliku ulogu sport i tjelovježba imaju u vašem životu?

Bez sporta ne bih mogla živjeti. To je moja karta za vitalnost, bolje raspoloženje i kontinuiran napredak – jer bez discipline nema rezultata.

Glazba, knjige ili filmovi – gdje najčešće tražite inspiraciju i bijeg od svakodnevnog stresa?

Najveći bijeg od stresa je kada radite što volite, kada imate vremena za sebe i kada vas ne budi budilica ujutro. Na sreću, imam tu privilegiju.

