Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je u petak u 91. godini, od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju 16. listopada u svom zagrebačkom domu.

Čuvena modna agentica i Sašina supruga Tihana Harapin-Zalepugin za Jutarnji list je otkrila da se ni na krematoriju neće moći oprostiti od svog voljenog.

'Saša je bio moj život'

"Nosim se. Držim se. Zaspim, pa se probudim u noći, pa zveknem tabletu. Idem, trudim se", rekla je Tihana, koja svoju tugu nastoji sakriti pred malom Mini, njihovim psićem.

"Saša je bio moj život. Prijatelj. Ljubavnik. Ljubav. Brat. Tata. On je meni bio sve. I ostao mi je sve i dalje", nastavila je Tihana koja povjerava kako je u petak imala predosjećaj da će posljednji put vidjeti svog dvadeset godina starijeg supruga s kojim je 2017. proslavila srebrni pir.

"Kada sam ga vidjela kako leži, samo sam klonula. Legla sam uz njega na krevet i prvi put otkako je on završio u bolnici zaplakala. Plakala sam kao ljuta godina jer sam osjetila da posljednji put ležimo jedno uz drugo. Ja sve ovo vrijeme prije toga nisam nikad ni suzu pustila pred Sašom, sve sam ih isplakala daleko od njega jer nisam željela da me on 'vidi' kako plačem. U petak je bilo drugačije.

Tog dana nisam željela otići od njega, a morala sam otići zbog Mini koja me čekala doma. Cijelog sam ga izljubila. Ljubila sam mu obraze, ruke, dragala sam ga po kosi… I kad su mi onda u subotu ujutro javili da je on otišao, znala sam da je on dan prije mene čekao da se oprostimo i bilo mi je lakše jer smo jedno drugom rekli 'doviđenja', ali ne i 'zbogom' jer ja Sašu cijelo vrijeme osjećam tu, kraj sebe… I ja sam sada, upravo zbog toga što smo se stigli oprostiti, što nam je svemir to dopustio, nekako mirnija sama sa sobom", rekla je Tihana.

'Mi jedno bez drugog nikada ništa nismo radili'

"Mi smo bili toliko povezani da me svaki moment u danu, svaki predmet u našem domu podsjeća na njega. Mi jedno bez drugog nikada ništa nismo radili, osim kada bih ja morala ići van radi posla. Ponekad mi se nije dalo, a on bi mi tada znao reći: Ajde, lijepo se namontiraj i odi, to je tvoj posao.

Kad pomislim na Sašu, sjetim se i našeg zadnjeg ljeta na Hvaru. Sjetim se tog predivnog dana koji se dogodio ovog kolovoza. Sjetim se kako je on malo sporije hodao, a ja sam brzala da se okupam u moru, u koje sam ušla dok je on još bio na obali. Ja sam potom lagano otplivala prema njemu i gledala ga iz mora kako i on pliva prema meni", prisjeća se Tihana, kojoj je teško i zamisliti život bez Saše.

Tihana je još spomenula da su ona i Saša bili nerazdvojni poput Gabi Novak i Arsena Dedića: "Ta usporedba nekako mi ulijeva tračak nade. Jer nakon ogromne tuge, nakon nenadoknadivog gubitka, Gabi je smogla snage da nastavi dalje. Gabi je divna, hrabra, plemenita žena. Sad ne znam reći imam li ja tu njenu snagu. Svjesna sam da sam ja kao osoba jaka, ali unatoč tome, svako malo od tuge se raspadnem na tisuću komada."