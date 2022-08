Bivši pjevač Bijelog Dugmeta Mladen Vojičić Tifa šokirao je priznanjem u intervju za Balkan Info da se svojevremeno drogirao i to opako te da pasolutno niza ničim ne žali.

"Kakav pakao? To može samo kod budala"

"Kakav pakao, j… te? Kakav pakao? Ja sam tad pio da mi bude dobro, ja sam uzimao drogu da mi bude dobro. Kakav pakao? To može samo kod budala. Znaš ono kad pričaju …opasna kombinacija heroin i tako dalje… Ja sam tad heroin kombinirao s LSD-jem. Mogao sam podnijet", iskreno će 61-godišnji Tifa na pitanje o paklu droge koji je prošao, a koji, ispostavit će se, za Tifu nije bio pakao.

Na pitanje je li se ikad kajao jer se drogirao, ovaj je bosanskohercegovački roker bez razmišljanja odmahnuo glavom, dodaviši: "Zbog ni jednog svog postupka se ne kajem. Znam da je život jedan i vozim", kratko će Tifa.





"Jako je bitno, u mom slučaju, što sve to radim od srca. Spontano, refleksno. Čim počneš koristiti mozak, to je već kalkulacija. Srce, srce, samo slušaj srce. To je teži put, ali se na kraju isplati", zaključuje Tifa. Video u kojem priznaje svoje poroke iz mladosti pregledalo je skoro 280.000 korisnika i većina nije blagonaklono reagirala na njegovu ispovijest, optuživši ga za loš primjer mladima.

Jedan od najpopularnijih rock bendova bivše Jugoslavije, osim što je poznat po svevremenskim hitovima i vokalnim izvedbama svojih pjevača, osobito osnivača Željka Bebeka, poznat je i po sukobima između članova, koji su znali iz verbalnih prijeći čak i u fizičke obračune i to na bini, kakav se dogodio tijekom novogodišnjeg nastupa prije četiri godine u Budvi. Sukobili su se upravo spomenuti Tifa i Alen Islamović, navodno zbog toga jer je Islamović otpjevao dionicu koju je trebao Tifa. Rastavljalo ih je osiguranje, no prekasno jer je sve zabilježeno kamerom mobitela nekog od svjedoka.

U međuvremenu snimka je uklonjena s Youtubea. Što god mislili o ponašanju dvojice frontmana Bijelog Dugmeta, moramo priznati da je obojici stalo do pjevanja i da u sve, kako kaže Tifa, idu srcem, bez kalkulacije!