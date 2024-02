Obožavani glumački velikan, Đuro Utješanović, napustio nas je na današnji datum prije 11 godina, u svojoj 73. godini života. Glumac je preminuo od moždanog udara, a javnost ga se još uvijek rado sjeća kroz brojne televizijske i kazališne uspješnice u kojima je sudjelovao.

Đuro je bio poznat kao pošten i dobar čovjek, a kako bismo to i potvrdili kontaktirali smo Željka Pervana, s kojim je Đuro godinama blisko surađivao na brojnim projektima, a najpoznatiji je svakako 'Večernja škola'.

Slavni komičar, nažalost, nije bio u mogućnosti razgovarati s nama, no njegova producentica Melita Gradečak ispričala je za Net.hr jednu zanimljivu anegdotu o pokojnome glumcu.

"Godinama smo se poznavali i surađivali. Uvijek je bio pun duha, to bi vam rekao i Željko. Sjećam se jedne prilike: nedjelja, pola sedam ujutro, zvoni telefon, ja se javim, s druge strane Đuro. Kažem: "Đuro, nedjelja je, rano jutro. A on je rekao: 'Nema veze, dan je.' Takav je on bio, uvijek za akciju. Bio je veliki zafrkant i svima nam nedostaje", ispričala je Gradečak.

Gledali smo ga u Smogovcima, utjelovio je uhićenika u 'Ruskom mesu', a najviše ga pamtimo kao Tetka iz 'Večernje škole'

Utješanović je poznat po ulogama u raznim kultnim serijama kao što su 'Smogovaci' i 'Lažeš, Melita', te filmovima poput 'Je li jasno, prijatelju?' i 'Kad mrtvi zapjevaju'.

Osvojio je publiku svojim talentom za improvizaciju kao Tetak u 'Večernjoj školi' Željka Pervana. Iako se često pojavljivao kao žandar ili ustaša, ostvario je i nezaboravnu ulogu u Oscarom nagrađenom filmu 'Ničija Zemlja' kao bosanski vodič.

Sa sinom Dragom često je nastupao u kazališnim predstavama diljem Hrvatske kao što su 'Ja predsjednik' i 'Nudimo posao'.

Nikada se nije saznalo kada je točno rođen

Poznato je da je Đuro rođen u Bosni i Hercegovini, no točni podaci o godini njegova rođenja nikada nisu pronađeni. Unatoč tome, glumac se odlučio za 1940. kao godinu svog rođenja jer mu je, kako je jednom rekao, bila najlakše pamtljiva.

U nekim dokumentima stoji da je rođen 1938., dok se u drugima kao godina njegova rođenja navode 1940. i 1941. godina.

Još kao dijete izgubio je oba roditelja, njegov otac Drago poginuo je 1943. u njemačkom napadu na partizansku podzemnu bolnicu dok su mu majku Dragicu 1945. ubili pljačkaši.

U Kikindi je završio osnovnu školu, 1956. godine poslan je u Split gdje je pohađao šumarsku školu s pokojnim glumcem Ivicom Vidovićem. Nakon završetka srednje škole vraća se u Kikindu iz koje je protiv svoje volje poslan u Sarajevo na Šumarski fakultet.

No nakon dvije godine studija napušta Sarajevo i odlazi u Zagreb u kojem upisuje glumu za koju je pokazivao zanimanje još od srednjoškolskih dana. Nakon diplome deset godina je radio u kazalištu Gavella, a potom je odlučio napustiti kazališne daske.

Bio je veliki humanitarac

Đuro je upamčen kao vrlo brižan čovjek, a poznato je i kako je pomagao u Domovinskom ratu. Glumac je tada dnevno kupovao 17 kilograma kruha kako bi nahranio 17 prognanika koje je smjestio pod svoj krov. Također, skrbio je i za četvero dubrovačke djece.

