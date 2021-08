Natjecateljica američkog Supertalenta Jane Marczewski (30), koja se javnosti predstavila pod umjetničkim imenom Nightbirde, vratila se ovoga tjedna u emisiju nakon što je objavila kako se neće natjecati u polufinalu jer joj se pogoršalo zdravstveno stanje.

Jane je putem videoveze razgovarala s voditeljem i članovima žirija. Oni su je svojim izjavama i porukama ljubavi dirnuli do suza, a neki od njih su i sami zaplakali.

Voditelj i glumac Terry Crews (53) rekao je hrabroj pjevačici kako je video njezina nastupa u emisiji, koji je natjerao suca i izvršnog producenta Simona Cowella (61) da pritisne zlatni gumb, dosad pogledan više od 200 milijuna puta.

Uzor svima u suočavanju s problemima

"Jesi li imala pojma da će tvoja pjesma 'O.K.' imati tako veliki utjecaj na svijet?", pitao ju je Crews, na što je Nightbirde odgovorila: "Nema šanse da bih to ikada pomislila. To je pjesma koju sam za sebe napisala usred noći, kad su mi te riječi bile toliko potrebne. Lijepo je vidjeti kako svijet dočekuje tu pjesmu u svojoj mračnoj noći. Prezadovoljna sam."

Howie Mandel (65) istaknuo je kako se cijeli svijet trenutačno bori s nedaćama te da je Nightbirde svojim optimizmom "uzor svima u suočavanju s problemima te uzor ljepote, hrabrosti i borbe".

Glumica Sofia Vergara (49) zahvalila je pjevačici što ju je dotaknula svojom pjesmom. Inače strog i hladan Simon se također raznježio tijekom razgovora. Rekao je da su se čuli nekoliko puta i da zna kako je ona donijela odluku o odlasku jer joj je zdravlje trenutačno prioritet.

Rak joj se proširio na kralježnicu, pluća i jetru

Cowel je otkrio i kako je posljednji put kada su razgovarali, Nightbirde rekla da je osjećala kako je iznevjerila ljude. Ponovio joj je kako nikoga nije iznevjerila odustajanjem od natjecanja.

"Iako se nećeš natjecati, već si pobijedila. Imala si utjecaj na toliko ljudi. Uime svih nas, šaljemo ti svoju ljubav i svoje molitve i jedva čekamo da te uskoro opet vidimo", rekao je Cowell i zaplakao, prije nego što je zahvalio Nightbirde na nastupu.

Mlada pjevačica je odmah u prvoj emisiji "Supertalenta" priznala da ima rak koji joj se proširio na kralježnicu, pluća i jetru te da ima samo dva posto šanse da preživi. Dodala je i da je pjesma koju je izvela opis posljednje godine njezina života te da želi svima reći kako je ona puno više od stvari koje joj se događaju.