Tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Antonio Agostini jedan je od najomiljenijih glumaca nove generacije. Otkako se pojavio na televizijskim ekranima, ne staju komplimenti na račun ovog talentiranog glumca. U nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Agostini će utjeloviti Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi.

"Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti", otkrio je Antonio Agostini o svom liku.

Foto: Tom Dubravec

Svakom se liku, kaže, veseli i svjestan je da njegove uloge nose određenu pravilnost. "Dobivam dosta tipske uloge, možda i zbog svoje fizionomije. Zgodan, a nezgodan - to je definicija mojih uloga", kroz smijeh priča Agostini i nastavlja: "Svakoj ulozi se veselim, Marko ima trenutaka u kojima pokazuje ljudskost, nježnost i ranjivost".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Maksimalno je fokusiran na zadatak, baš kao i na suradnje s hvaljenim, iskusnim, nagrađivanim kolegama, od kojih, kaže, uživa učiti i promatrati ih. "Tražim savjete od starijih kolega, imam i od koga! Glumac koji ne želi učiti, taj ima krive ciljeve. Od redatelja, od svih kadrova zaposlenih na setu tražim upute i stručna mišljenja", zaključuje Antonio, svjestan svog puta prema usavršavanju.

Dodatni poticaj bila mu je predivna Zagora, gdje su se dijelom snimale 'Divlje pčele'. "Prekrasan kraj, sve te lokacije, domaćini, stvarno divan osjećaj dobrodošlice, gostoprimstva... Dijalekt mi je bio najmanje poznat, ti infinitivi koji se krate, treba savladati melodiju, treba je oprirodniti, a kada dođete na lokaciju, odjenete kostim i prodišete te se osvrnete oko sebe i vidite taj prekrasan krajolik - oduševite se i sve nekako funkcionira", otkrio je Agostini o snimanju u Sinju i okolici.

Foto: Tom Dubravec

'Cijenim tradiciju i našu baštinu'

Glumac je, otkriva, starog kova, tehničar uvijek istih mjerila i mehanizmima za pripreme uloge. Voli se, dodaje, držati određenih poslovnih i životnih tradicija. "Cijenim tradiciju, našu baštinu. Svaka uloga, pa tako i ova, me veže, to je korisno, no treba biti u kontroli. To je proces koji se itekako uči, i smatram važnim ne oholiti se i ne vidjeti sebe kao ne znam što. Na ovom setu, kada se okreneš oko sebe, imaš ljude koji su radili holivudske projekcije, koji igraju vrlo tečno i na stranim jezicima. Općenito, usudio bih se reći da u ovom trenutku bolje, motiviranije i koherentnije ekipe od ove nema u ovim krajevima", zaključio je Agostini.

Glumac, baš kao i sve njegove kolege sa seta, jedva čeka početak najraskošnije RTL-ove serije dosad! 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Tajnu dugovječnosti ne čuvaju samo Ikarija i Okinawa, nego i Vis i Hvar. Od ribe do vina: Zašto otočani žive duže