Američka kantautorica Taylor Swift (34) održala je koncert u Stockholmu u sklopu svoje "The Eras" turneje. Publiku je oduševila hitovima, ali i raznim outfitima koje je promijenila tijekom koncerta, sve dok joj u jednoj plavoj haljini nije krenulo nizbrdo.

Taylor je ostavila gitaru i krenula sjesti za klavir, i pokušala popraviti nestašnu haljinu, no umjesto toga pokazala je svjetlucavo zlatni grudnjak.

"Samo razgovarajte", rekla je Taylor publici.

Neko vrijeme se mučila popraviti je, no bilo je bezuspješno, pa je na pozornicu stigao član njezinog tima koji joj je pokušao pomoći. No, čini se kako ni on nije uspio popraviti haljinu.

Snimka tog događaja proširila se na društvenim mrežama, a korisnik koji ga je objavio otkrio je što je pomislio u tom trenutku.

"Mislio sam da skida haljinu", glasio je komentar u videu, a onda su se oglasili i fanovi.

"Ozbiljno nam treba dokumentarni film o turneji grešaka nakon završetka svih koncerata", "Volim trenutke pogrešaka na turneji", pisali su joj.

