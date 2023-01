Glumica Tanja Bošković (69) koja potiče iz ugledne beogradske obitelji, do 17. godine je živjela u Aranđelovcu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Tanja je u Beogradu upisala Fakultet dramskih umjetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića i studirala je s Goricom Popović, Radmilom Živković, Brankom Jerinićem…

U kratkom braku dobila je dvoje djece

Tanja je bila u braku sa srpskim redateljem Dejanom Karaklajićem koji je najpoznatiji po filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića". Par je dobio dvoje djece, a razveli su se poprilično brzo. Njezin društveni život je bio poprilično buran, a na ovoj fotografiji pozira i s našim galebom Oliverom Dragojevićem.

Naime, Tanja je za srpske medije priznala da nije imala sreće u ljubavi i da su je muškarci često ostavljali. O braku je razgovarala sa psihoterapeutom koji joj je navodno dokazao da se ona, zapravo, ne želi udati.

'Žao mi je što se nisam udala'

"Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svijetu kada me nitko ne voli. U stvari, nisu me voljeli onako kako sam očekivala", rekla je ona jednom prilikom, prenosi srpski Informer.

Tada je iskreno je rekla da, nakon toliko godina, pati samo za jednim.

"Meni je žao što nisam se nisam udala. Očito mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna, ali u ovome nisam uspjela", dodala je Tanja.

Naime, Tanja je jednom bila jako zaljubljena, ali ta ljubav se završila neslavno, a raskid je ostavio neizbrisiv trag. Njezina ljubav s Dejanom Karaklajićem nije opstala, a čovjek kojega je neizmjerno voljela, kako kaže, ostavio ju je na okrutan način.

Jednom je prilikom rekla da kada je zaprosila jednog od bivših partnera, on joj je rekao da je udana za kazalište i da joj nitko drugi nije potreban. S vremenom je shvatila da je bio u pravu i da joj je teatar neophodan za život.

Ipak, ističe i da je, usprkos svim udarcima i nesretnim ljubavima, uspjela zadržati osmijeh na licu, a kao najveći uspjeh u životu navodi majčinstvo.

"Bog ti na čuvanje da to malo biće, a to je velika čast. U tom danu kad sam postala majka, ničega se više nisam bojala od toga", dodala je glumica.