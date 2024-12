Tajne koje su isplivale: Intimne snimke, fotografije i prevare slavnih koji su šokirali svijet

Mnogo slavnih osoba bilo je u središtu skandala koji su postali medijski spektakli, a njihov privatni život postao je predmetom javnog interesa. Jedan od najpopularnijih oblika skandala u svijetu celebrityja su curenja privatnih snimki, osobnih poruka i tajnih informacija. Većina tih incidenata je uzburkala javnost, a oni su također pokazali koliko su slavne osobe često podložne rušenju privatnosti. U ovom članku donosimo pregled nekoliko slavnih osoba čiji su skandali izazvali pravu buru u medijima.

Paris Hilton

Foto: Paris Hilton/Instagram Paris Hilton

Paris Hilton (43) postala je poznata zbog načina života na visokoj nozi, ali i zbog jednog od prvih celebrity intimnih snimki zbog kojih je izbio skandal. Godine 2004., privatni video koji prikazuje intimne trenutke s njezinim bivšim dečkom Rickom Salomonom proširio se Internetom, a iako je priznala da joj zbog incidenta nije bilo nimalo drago, kasnije je priznala da joj je upravo to pomoglo u njezinoj karijeri jer je njeno ime postalo globalno prepoznatljivo. U intervjuu za The New York Times, Paris je rekla: "To mi je bio šok. Nikad nisam mislila da će nešto tako privatno, postati javno. Ali, kada se to dogodilo, naučila sam kako preživjeti pod povećalom javnosti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jennifer Lawrence

Foto: Shutterstock Jennifer Lawrence

Glumica Jennifer Lawrence (34) postala je žrtvom jednog od najvećih skandala na internetu. Godine 2014., privatne gole fotografije mnogih slavnih osoba procurile su na internet, a među njima su bile i Jenniferine fotografije. Glumica je tada izjavila za Vanity Fair: "To je bio napad na moju privatnost. Iako sam bila šokirana, naučila sam da nemam kontrolu nad stvarima koje ne proizlaze iz mojih ruku, ali još uvijek imam kontrolu nad onim što činim i tko sam."

Kim Kardashian

Foto: Profimedia

Medijska ličnost i poduzetnica Kim Kardashian (44) bila je u središtu pažnje kada je 2007. godine snimka njezinih intimnih trenutaka s bivšim partnerom Ray J-em procurila u javnost. Ovaj skandal postao je globalni fenomen i pomogao je Kardashian izgraditi svoju javnu osobnost, a kasnije i karijeru u reality showovima i poslovnim pothvatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, šokovima ovdje nije kraj. Naime, njezin psiholog otkrivao je sve o čemu su privatno pričali.

"Odlazila sam na terapije i sljedećeg trenutka u tabloidima bi se pojavilo nešto privatno što sam mu rekla. Znala sam da je moj psiholog otkrio te informacije jer nije bilo drugog načina da izađu u javnost", rekla je Kim za Bustle.

Tiger Woods

Foto: Profimedia Woodsa su skandali skupo koštali.

Jedan od najpoznatijih skandala u svijetu sporta bio je onaj vezan za golfera Tigera Woodsa (48). Tijekom 2009. godine, procurile su informacije o njegovim brojnim izvanbračnim aferama, što je šokiralo njegove obožavatelje i ozbiljno utjecalo na njegovu karijeru. Woods je kasnije priznao svoje postupke, a nakon toga uslijedila je medijska lavina koja je uključivala i njegovu svađu s tadašnjom suprugom Elin Nordegren. Woods je za People rekao: "Znam da sam napravio ogromnu pogrešku. Skrivio sam mnogo toga i sada se moram nositi s posljedicama."

Kristen Stewart

Foto: YouTube/Screensot

Kristen Stewart (34), zvijezda filmske franšize Twilight, 2012. godine bila je u centru skandala nakon što su procurile informacije o njezinoj aferi s redateljem Rupertom Sandersom. Taj je skandal duboko uzdrmao njezinu vezu s kolegom iz filma, Robertom Pattinsonom (38).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stewart je priznala svoju pogrešku, a za Daily Mail je izjavila: "Znam da sam povrijedila ljude koje volim i osjećam se odgovornom za to. Sada se samo nadam da će vrijeme učiniti svoje i da će mi ljudi moći oprostiti moje pogreške."

Hugh Grant

Foto: Profimedia Hugh Grant

Britanski glumac Hugh Grant (64) je 1995. godine uhvaćen na javnom mjestu s prostitutkom Divine Brown. Ovaj incident izazvao je veliku pažnju medija i doveo do toga da je Grant morao javno objašnjavati svoje postupke. Tada je rekao: "Bio sam glup, napravio sam užasnu pogrešku i to je nešto s čim živim svaki dan. Nikad neću zaboraviti taj trenutak."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kralj Charles proslavio rođendan sa slavnima i siromašnima. Ima samo jednu želju