TAJKUNOVA KĆI IZ ŽIVOTA NA VAGI SE SKINULA U BADIĆ: ‘Govorili su mi da pričekam dok smršavim’

Velika podrška od mene za @josipa_lopac i @nina_martina_korbar_ , sve ostale kandidate ŽNV i sve ostale samopouzdane ljude sa viškom kilograma. Sto puta sam u životu čula od nepoznatih, poznatih ili jako bliskih ljudi ( nebitnih i bitnih) rečenicu : “ Šta se slikaš u badiću, čekaj da smršaviš do kraja. “ E pa ja na to kažem, fu** them. Ako se oni ne žele slikati jer se ne osjećaju dobro u svojoj koži neke se ne slikaju, ali neka puste nas koji nemamo problem sa sobom ni sa 80,100,120,150 kila. Ja ih razumijem na neki način jer su kao i mi bombardirani “savršenim” ženama i muškarcima po razno raznim medijima i društvenim mrežama i stvaraju komplekse “normalnim” ljudima. Već i ptice na grani znaju da te slike nisu realne i da i oni imaju mane i da skoro nitko na svijetu ne izgleda uživo kao na slikama. Žao mi je da su ljudi zaboravila da je ok biti “nesavršen”, imati mane i biti lijep na svoj način. Voljela bi da je više ljudi takvo. Vjerujem da kao ni mene, ove cure i dečke komentari zločestih ljudi ne zanimaju jer nisu oni bili u borbi u kakvoj smo mi i u kakvoj smo i dan danas. Mi se bar svojih problema ne stidimo, priznali smo ih pred cijelom Hrvatskom, suočili se s njma, borili se, borimo se i borit ćemo se do cilja ☺️🙌🏼 #wedontcare