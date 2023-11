U subotu navečer, obitelj je potvrdila da je američka glumica i kazališna redateljica Suzanne Shepherd preminula u dobi od 89 godina.

Poznata po ulogama "mafijaške majke" u filmu "Goodfellas" Martina Scorsesea, gdje je igrala majku Karen Hill, te u seriji "Sopranos", gdje je glumila majku Carmelle Soprano.

Suzanneina unuka Isabelle potvrdila je vijest za The US Sun, no uzrok smrti nije naveden, a obitelj nije pružila dodatne detalje. Osim Isabelle, Shepherd iza sebe ostavlja kćer Kate, zeta Milesa i snahu Joyce.

Društvene mreže preplavljene su odavanjem počasti Suzanne, hvaljenoj kao jednoj od najboljih američkih glumica u "gangsterskim filmovima".

Obožavatelji su izrazili tugu i zahvalnost riječima poput "Sjajna glumica i učiteljica", "Ovo je tako tužno", "Nedostajat će svima".

Iako se prošlo nekoliko godina otkako se Shepherd posljednji put pojavila na ekranu, to ne znači da nije bila zaposlena.

Dugo je radila i kao učiteljica glume, a Christopher Meloni, Joan Allen i pokojni Gregory Hines samo su neki od njezinih učenika koji su postigli velik uspjeh u svijetu glume.

