Ella Dvornik (33) je nedavno viđena kako se s producentom Filipom Gežinom drži za ruke, a upravo je to razlog zašto se mnogima nalazi upitnik iznad glave jer se pitaju tko je producent koji je privukao Ellinu pažnju na Megadance Partyju u zagrebačkoj Areni.

Filip Gežina je stekao svoju reputaciju u SAD-u gdje je surađivao s mnogim poznatim zvijezdama trap scene, a Filipov je prvi suradnik bio DJ Paul iz Three 6 Mafia koji je dobitnik Oscara za pjesmu 'It’s Hard Out Here For a Pimp'.

Jedan od njegovih poslovnih partnera je i američki reper Travis Scott koji je poznat i po vezi s Kylie Jenner.

Njih dvoje su surađivali na hitu 'No Bystanders' te na albumu 'Astroworld' koji je nominiran za Grammy.

Također je surađivao i s Futureom, Young Thugom, Chris Brownom, Migosima, Sheck Wesom, Metro Boominom, kao i pokojnim Juice WRLD-om za kojeg je isticao da su bili veliki prijatelji, a što se tiče prijatelja iz Lijepe naše, u dobrim je odnosima s Arijanom Vuicom s kojim je Ella surađivala na svom albumu 'Alterella'.

Podsjetimo da su Ella i Fillip zajedno viđeni na Megadance Partyju u zagrebačkoj Areni, a primjetili su ih čitatelji 24 sata koji tvrde da su bili jako prisni. Netom nakon toga je Ella objavila video u kojem njih dvoje zajedno pjevaju i plešu.

