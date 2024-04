Toma Zdravković bio je jugoslavenski i srbijanski pjevač i kantautor narodne glazbe. Preminuo je 1991., nakon sedamnaest godina borbe s rakom prostate. Dan danas ga nazivaju legendom, a to dokazuje i film koji je rađen prema njegovom životopisu "Toma", koji je snimljen 2021. godine.

Osim filma, od 30. travnja, moći ćete pratiti i seriju "Toma" na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Toma je imao vrlo turbulentan ljubavni život. Ženio se čak četiri puta, a tijekom života bio je s čitavim nizom žena.

Silvana Armenulić

Njegova prva ljubav bila je Silvana Armenulić, koju je upoznao 1956. godine u Leskovcu. Silvana, tada kao 19- godišnja pjevačica, srela ga je promrzlog na klupi, a nakon što joj je priznao da voli pjevati, odvela ga je na svoj nastup u kafić Radan.

Silvana ga je tamo upoznala sa svim važnim ljudima, pronalazila mu poslove, a on joj je, na njezin nagovor, napisao pjesmu "Šta će mi život bez tebe", koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Foto: YouTube Screenshot Foto: YouTube Screenshot Zilha Barjaktarević – Silvana Armenulić

"Inzistirala je da joj napišem pjesmu. Ali što? Ja sam uvijek bio u nekim romantičnim vezama koje su me inspirirale. Sa Silvanom je bilo teško. Pričali smo danima, bila je nesretna. Otkrivala mi je detalje iz svog braka koji je bio labilan, očajavala je. Često mi je govorila: 'Jao, ovaj život moj! Neka ide sve dovraga kada mi ništa ne ide od ruke! Nit' brak, nit' ovo, nit' ono...' I jednom dok smo se vozili busom na koncert, kažem joj: 'Znaš što, to je interesantno, da ti ja napravim pjesmu baš kao što ti pričaš, onako kako se osjećaš. Onda ćeš bolje pjevati", rekao je jednom Toma.

Mnogi tvrde kako nikoga nije volio kao Silvanu, no ona mu nije uzvratila ljubav kakvu je on htio.

"Silvana, neću ti doći na svadbu, zato što sam je malo drugačije zamišljao", rečenica je koja je pogodila sve gledatelje filma.

Foto: Screenshot YouTube Foto: Screenshot YouTube

Silvana je preminula sa samo 37 godina, posljedicom prometne nesreće koja se dogodila na autoputu Beograd-Niš. Osim nje, u nesreći su preminule i njezina trudna sestra Mirjana te violinist Rade Jašarević, a neki su sumnjali i da njihova smrt nije bila slučajna.

Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, a njezina je smrt sve ove godine ostala velika misterija. Silvana je navodno dva mjeseca prije smrti u Bugarskoj posjetila poznatu slijepu proročicu Babu Vangu, a ona ju dočekala s riječima: "Ne želim s tobom razgovarati. Ne sada. Idi i vrati se kroz tri mjeseca..." A kada je Silvana već bila na vratima, Baba Vanga joj je rekla: "Čekaj, ustvari, nećeš moći doći. Idi, idi! A, ako budeš mogla, dođi!"

Slavica je bila njegova prva ljubav

Toma se u Tuzli ozbiljno zaljubio u vitku plavušu Slavica, koja je bila njegova prva ljubav. Želio je s njom pred oltar, no predomislio se kada je saznao detalje njezinog dnevnika u kojem je opisivala svoj intimni život s brojnim muškarcima.

"U ono vrijeme moj dobar prijatelj bio je Dragan Toković koji je pjevao u caffe baru Terazije. Obratio sam mu se za pomoć i zamolio ga da me preporuči u nekom lokalu. Pošto je on već bio popularan i više nije htio pjevati u Bezistanu, upoznao me je sa šefom bara, a on mi je ponudio da ga zamijenim. Sutradan je održana proba. Uhvatila me je grdna trema jer su tada u caffe baru u Bezistanu svirali najbolji muzičari, a da sve bude gore, na probi su se našli i slavni nogometaši Dragoslav Šekularac i Zoran Miladinović. Ta velika imena ismijavala su me dok sam pjevao…

Foto: Instagram Foto: Instagram Toma Zdravković

Utučen i iskompleksiran, uopće nisam primijetio da Slavica sjedi sa Zoranom i s njim čavrlja kao sa starim prijateljem. Shvatio sam da tu nešto nije u redu tek kad sam im prišao. Pred cijelim društvom rekla je kako mora obići neke prijateljice. Što sam mogao nego se složiti. Vratio sam se u pustu sobu hotela Balkan, a ona se pojavila tek poslije ponoći", prisjetio se kasnije Toma u jednom intervjuu.

Toma je upravo njoj posvetio pjesmu "Buket bijelih ruža". Slavica je preminula vrlo mlada i to je na Tomi ostavilo dubok trag.

Godine 1963. dobio je telegram, u kojem ga je liječnik obavijestio da je Slavica teško bolesna te da ga želi vidjeti. On se odmah uputio u Sarajevo, a kako je rekao, nije ju mogao prepoznati jer je izgubila trideset kilograma.

Nekoliko dana nakon toga, dobio je telegram u kojem su ga obavijestili da je Slavica preminula. Imala je 20 godina.

"Majko draga uberi mi buket belih ruža zavi ruže divno cveće u maramu crnu.

Da odnesem svojoj dragoj pokraj odra njenog, da poljubim usne njene mrtve, potamnele

Zbog čega si tako mlada morala da umreš i mrtvu te volim dušo moj zeleni cvete

Moj će život uvenuti bez ljubavi tvoje i u grob ću s tobom leći najmilije moje

Sad na grobu dvoje mladih majke oplakuju otvori se crna zemljo vrati decu našu

Još su mladi da im lice crna gruda skriva otvori se zemljo crna vrati moga sina…", glase stihovi pjesme.

Prva supruga - Olgica

Jedne večeri u zrenjaninskom hotelu Vojvodina, Toma je upoznao zgodnu crnku Olgicu. Bio je potpuno očaran njome te je zaprosio, a ona je pristala. Na dan kada je ubijen predsjednik John Kennedy, 22. studenog 1963. dobili su kćer Žaklinu, koja je dobila ime po Kennedyjevoj supruzi.

No, njihov brak nije potrajao jer su se nakon nekoliko mjeseci rastali u Osijeku.

Supruga Milica

Nakon Olgice, u Gradskom podrumu upoznao je Milicu, s kojom se vjenčao nakon nekoliko mjeseci, a u tom braku Toma se drastično promijenio.

Nije puno pio, ostavio se kocke. No, ta promjena nije dugo trajala jer se vrlo brzo vratio svom boemskom životu pa ga je Milica, nakon dvije godine braka, ostavila.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Ona se kasnije preudala i dobila dvije kćeri, a jedna od njih je jednom prilikom na Instagramu podijelila jednu staru fotografiju iz obiteljskog albuma.

"Toma i mama kad su se voljeli", napisala je tada.

Milica je preminula prije nekoliko godina.

Supruga Nada

Njegova treća supruga bila je Nada, koju je upoznao na ljetovanju u Budvi, 1972. godine. Odmah su se vjenčali na Ostrvu cvijeća, uz pjesme Usnije Redžepove i Anđelke Govedarević.

No, taj brak je trajao vrlo kratko. Toma je Nadi posvetio pjesmu "Nado, Nado". Njegov brat Novica Zdravković otkrio je kako je Tomi taj razvod jako teško pao.

"Ništa nije izmišljao, sve što je otpjevao, stvarno mu se i događalo. Život je pisao pjesme, a Toma ih je samo zapisivao. Zato su i danas veliki hitovi. Nema čovjeka koji se u nekom trenutku svog života ne pronađe u Tominim pjesmama. Bio je izuzetno emotivan i teško je podnosio ljubavne rastanke. Sjećam se, kada se razveo od treće žene, Nade, deset dana bio je van sebe. Mnogo je suza proliveno dok nije nastala pjesma “Nado, Nado”. Eto, takav je bio moj Toma", ispričao je Novica.

"Poslije razvoda se razbolio. Kada su se rastali, nije izlazio iz kuće deset dana i stalno je pio. Poslije toga je otišao u Njemačku i nije dolazio pet godina. Nada je bila izuzetno lijepa i jedina Tomina supruga kojoj je posvetio pjesmu", ispričao je jednom prilikom Novica.

Supruga Gordana

Nakon što je ostao bez novca, a njegovo zdravstveno stanje je bilo vrlo loše, pobjegao je prvo u Ameriku, a u prosincu 1974. godine u Kanadu, gdje je upoznao frizerku Gordanu s kojom je bio u braku 18 godina. Ona je inzistirala na njihovu vjenčanju. Tomino stanje se pogoršavalo pa je morao u bolnicu, gdje su ga dva puta operirali, nakon čega mu se stanje privremeno stabiliziralo.

S Gordanom je Toma dobio sina Aleksandra u Torontu, a krajem 1978. godine vratili su se u Jugoslaviju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Gordana je ranije gostovala u emisiji "Premijera", gdje je otkrila kako su se ona i Toma upoznali.

"Mene nije upoznao u kavani, upoznao me je u frizerskom salonu. Kao i u filmu. Netko ga je poslao kod nekog tko zna srpski da se ošiša. Pripit je došao i pitao može li se ošišati. Tako je sve počelo. Kada bih se ponovo rodila, izabrala bih sve isto. Ne bih mijenjala ništa, bilo je i lijepog i manje lijepog, ali uvijek zanimljivo. Nikad se nisam ljutila kada je ostajao u kavani, nisam ga sputavala ni u čemu. Kavana je bila njegova druga kuća, nisam ga htjela mijenjati, bila sam tu da ga pratim. Živio je kako je želio. S obzirom na to da je bio i bolestan, željela sam da živi punim plućima", rekla je tada Gordana.

Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL

"Život s Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život", ispričala je Gordana.

Gordana je jednom prilikom progovorila i o njegovoj prvoj ljubavi Silvani.

"Kada je Silvana poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog... Nije mogao shvatiti da je više nema. Oni su imali jednu specifičnu vezu, u svakom slučaju, bile su u pitanju emocije", otkrila je ranije.

Seriju "Toma" možete pratiti od utorka, 30. travnja na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Glavni glumac regionalnog fenomena: 'Ako moram film 'Toma' opisati u jednoj riječi to je- emocija'