Suzana Mančić uskoro postaje baka: Njezina kći čeka prvo dijete s generalom

Teodora Kunić (31) starija je kći poznate voditeljice i bivše loto djevojke Suzane Mančić (68), nedavno je izrekla sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem partneru, generalu Miroslavu Talijanu, a osim nedavne svadbene ceremonije, par ima još jedan razlog za slavlje. Prema pisanju Kurira, Teodora je u drugom stanju. Njoj će to biti prvo, a Miroslavu šesto dijete.

Izvor blizak paru potvrdio je da njihovi najbliži već znaju za lijepe vijesti, odnosno da će Suzana Mančić postati baka.

Tko je šogor Suzane Mančić?

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru. Što se ljubavi tiče, prije braka s Teodorom bio je u braku dva puta, a tijekom istih je dobio petoro djece.

Teodora je prije nego je upoznala Miroslava bila u braku s američkim milijunašem koji je bio 20 godina stariji od nje. Njihovo vjenčanje održano je u Las Vegasu, a Suzana Mančić tada nije znala ništa o tome. Iako je bila povrijeđena zbog kćerine tajnosti, Teodora joj je kasnije objasnila da je odluka bila iznenadna. Brak s američkim milijunašem nije dugo trajao, a kao razlog za razvod istaknute su razlike u karakterima.

