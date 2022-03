Glavni organizator za dovođenje holivudskih zvijezda u Rusiju je Bob Van Ronkel, koji preko svoje tvrtke "Doors to Hollywood", dovodi slavne osobe u sve dijelove Sovjetskog Saveza. "Angažirali su me da organiziram da Steven Seagal nastupi sa svojim bendom na jednom događaju s predsjednikom Putinom, tako da je on bio odgovoran za ideju, a kasnije je Steven sam postao najbolji prijatelj s njim", kazao je Van Ronkel u razgovoru s novinarom magazina NPR.