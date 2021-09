Iva Grgurić, pobjednica treće sezone "Zadruge" otkrila je što misli o popularnoj stranici za odrasle "OnlyFans", koji koriste brojne poznate starlete iz Srbije, koje su u nekoliko navrata isticale da putem njega zarađuju veliki novac.

"Koliko ja znam, 'OnlyFans' nije samo platforma gde se plasiraju intimni sadržaji. Imaju tu platformu brojne poznate ličnosti, kao Filip Plejn i ti poznati svjetski dizajneri. Svako to iskoristi na svoj način", počela je Iva za Srbija Showbizz.

Virtualna prostitucija

"Ako će to pomoći nekim djevojkama da se maknu s ulice i da se prestanu prostituirati, a da se snimaju kod kuće, pa ja to podržavam. Svatko radi šta želi, nikoga ne osuđujem, ali ja radije želim ustati u 5 ujutro i završiti svoj posao. Ne bih se pretplatila da gledam nečiji sadržaj tamo, iskreno me to ne interesira. Ja gledam sebe svaki dan i prezadovoljna sam", rekla je.

Na pitanje da li misli da je "OnlyFans virtualna prostitucija", Iva se složila:

"Na kraju, je. Još poslije kad vidim da netko objavi da bira nekog fana, pa koga izabere...", zaključila je Iva.