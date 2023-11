Ringo Starr (83) je reagirao na "užasne glasine" koje sugeriraju da se na najnovijem singlu The Beatlesa, "Now and Then", gotovo da ne može čuti glas Johna Lennona. Singl je izdan početkom studenog i predstavlja posljednji zvučni zapis i pjesmu na kojoj su sudjelovala sva četvorica originalnih Beatlesa.

Nova pjesma proizašla je iz demo snimke koju je stvorio pokojni Lennon, a dovršena je uz pomoć umjetne inteligencije (UI). UI je uspio pročistiti i izolirati Lennonov vokal s te snimke, čineći ga kristalno jasnim.

Starr i Paul McCartney (81), preostali Beatlesi nakon smrti Georgea Harrisona 2001. godine, uspjeli su obaviti posao na mnogo suptilniji način nego da su morali potpuno "rekonstruirati" snimku kako bi dočarali Lennonov glas.

"Now And Then" bila je jedna od pjesama na kaseti koju je Lennon snimio McCartneyju kod kuće u New Yorku 1979., godinu dana prije svoje smrti. Yoko Ono je tu kasetu predala McCartneyju 1994. godine.

Starr je izjavio u intervjuu za britanski radio kako je cijeli projekt bio iznimno emotivan te da je raditi na singlu bilo poput ponovnog zajedničkog trenutka s Lennonom. Također, u sklopu istog intervjua izrazio je svoje frustracije zbog širenja tračeva o ulozi umjetne inteligencije u stvaranju pjesme.

"Grozne su mi te priče da nije u pitanju John nego UI i sva ta sranja koja ljudi govore ", izjavio je, pa nadodao: "Paul i ja ne bismo to napravili. To je prekrasna pjesma i savršen način da se napokon i ta vrata zauvijek zatvore."

U intervjuu za Variety prokomentirao je istu temu: "Ne radi se u umjetnoj inteligenciji. Ništa se mi nismo pretvarali da radimo. To je doista Johnov glas, Paulov glas i bas gitara, George Harrison je doista na gitari, a ja na bubnjevima."

Nakon objave ove sentimentalne balade, ona je brzo osvojila vrhove svjetskih top lista, ostvarujući uspjeh 60 godina nakon što je pjesma "From Me to You" od The Beatlesa dosegnula prvo mjesto na nekoj od tih lista.

McCartney i njegovi glazbeni partneri sada nose titulu benda ili glazbenika s najdužim vremenskim razmakom između prve i posljednje pjesme koja je osvojila prvo mjesto na top listama.

Starr je izrazio svoje oduševljenje zbog tog postignuća, priznavši istovremeno da nije očekivao da će The Beatles postati ikone i ostati prisutni u glazbenom svijetu.

"Nitko od nas nije mislio da ćemo trajati više od tjedan dana", rekao je u intervjuu za The Sunday Times.

"Mislili smo, Paul će ići pisati, ja ću otvoriti frizeraj, George mehaničarsku radionicu... A onda je sve krenulo, pa je sve završilo. Mislim da se sve dogodilo u pravom trenutku", zaključio je Ringo.

